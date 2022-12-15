Данные объективного контроля: за время использования натовского оружия по ДНР и ЛНР выпущено 700 ракет РСЗО Himars

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В Донецке прошла конференция «Применение западного вооружения против мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса».

Результаты своей работы по фиксации военных преступлений украинского режима представили специалисты Совместного центра по контролю и координации, представители правительств ДНР и ЛНР, а также сотрудники медицинских и правозащитных организаций.

Организаторы представили собравшимся журналистам огромное количество различных фрагментов реактивных снарядов и осколки крупнокалиберных боеприпасов. На демонстрационных стендах редко встретишь рваные куски метала и поражающие элементы артиллерийских снарядов меньше 155 калибра. Всё это, доказательство ежедневных безжалостных ударов ВСУ по мирному населению городов и населённых пунктов Донецкой и Луганской республик.

США, Великобритания, Франция, Германия, Дания, Чехия, Словакия, Италия, Южная Корея, список стран можно продолжать. По собранным осколкам смертоносного груза, можно проследить всю географию поставок боеприпасов и оружия для украинских нацистов. О щедрости западных спонсоров войны на Украине говорят последние обстрелы Донецка, ставшие самыми массированные за всё время существования ДНР.

Прошедшая конференция ещё одна попытка продемонстрировать международному сообществу целенаправленное уничтожение гражданского населения Донбасса. Несмотря на это официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил на брифинге, что США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украине в противозаконных целях.

Тем временем, на основании объективного контроля, получены и представлены данные о том, что за 191 день использования натовского оружия, по населённым пунктам ДНР и ЛНР выпущено:

свыше 15 тысяч боеприпасов из 155-мм орудий;

свыше 700 ракет из РСЗО «Himars»;

свыше 10 случаев применения РСЗО RM-70 (122 мм).

В результате повреждения получили свыше 400 гражданских объектов, из которых:

311 многоквартирных жилых домов;

633 частных жилых домов;

363 объекта инфраструктуры.