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ЦАМТО

Передача Киеву ЗРК Patriot – принципиальный шаг США к эскалации конфликта на Украине

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Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона"
Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

ЦАМТО, 14 декабря. Поставка киевскому режиму американских ЗРК Patriot, если это произойдет, станет принципиальным шагом к эскалации со стороны США – российскому военному командованию следует уже сейчас просчитать план реагирования, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Это будет принципиальным шагом к эскалации со стороны Вашингтона, нацеленным на то, чтобы не просто продлить существование режима Владимира Зеленского, но и существенным образом затруднить нанесение российских воздушных ударов по ключевым объектам системы военного и государственного управления, а также энергосистемы Украины", – сообщил И.Коротченко.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что на этой неделе США могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot. В свою очередь, бывший генерал армии США Марк Хертлинг заявил, что украинские войска не смогут использовать Patriot сразу же после получения, для этого потребуется время на подготовку украинских расчетов комплекса в случае, если эта подготовка не проводилась втайне заранее.

"Российскому военному командованию необходимо уже сейчас разработать соответствующий план действий в случае, если такие поставки станут реальностью, и сделать все, чтобы не допустить создание на Украине интегрированной системы ПВО", – подчеркнул И.Коротченко.

Ранее, в декабре, директор ЦАМТО сообщил "РИА Новости", что западные союзники Киева стремятся создать единую интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины – тогда стало известно о заказе Пентагоном у компании Raytheon новых зенитных ракетных комплексов NASAMS для Киева.

По оценке И.Коротченко, под эту задачу также происходит распределение ролей союзников Украины: какие-то страны вносят свой вклад поставками радаров, другие – соответствующих зенитных ракетных комплексов, третьи поставляют автоматизированные системы боевого управления.

ЗРК Patriot является одним из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны американской армии, наряду с другими комплексами большей и меньше дальности. Существуют различные варианты комплексов с дальностью стрельбы от 30 до 160 км, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет. Комплексы Patriot состоят на вооружении ряда стран НАТО и союзников США на Ближнем Востоке.

В случае интеграции Patriot посредством командных линий НАТО с другими поставленными Киеву ЗРК западного производства, в частности, NASAMS и IRIS-T, разрозненные локальные очаги украинской противовоздушной обороны будут объединены в интегрированное информационное пространство с повышенными возможностями своевременного опознавания и распределения воздушных целей между разнообразными комплексами. По замыслу Киева и союзников, это снизит эффективность массированных российских ракетных ударов, отмечает агентство.

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Страны
Россия
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Украина
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NASAMS
Patriot ЗРК
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