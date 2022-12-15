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Интерфакс-АВН

Россия готова сотрудничать с Ираном в создании спутников - глава "Роскосмоса"

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Макет спутника "Канопус-В"
Макет спутника "Канопус-В".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Делегации РФ и Ирана обсудили пилотируемую космонавтику

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия готова обсуждать с Ираном сотрудничество в сфере создания космических аппаратов, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Россия рассчитывает на развитие партнерских отношений с Ираном в области развития спутникостроения", - сказал Борисов на международной авиационной выставке в Иране, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

По словам Борисова, спутникостроение - одна из приоритетных тем в двусторонней повестке с иранскими партнерами.

"Для предметного обсуждения проблем отрасли и перспектив сотрудничества в Иран прибыли представители спутникостроительных компаний России. Кроме того, говорили о пилотируемой космонавтике", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

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Страны
Иран
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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