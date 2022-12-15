Россия готова сотрудничать с Ираном в создании спутников - глава "Роскосмоса"

Делегации РФ и Ирана обсудили пилотируемую космонавтику

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия готова обсуждать с Ираном сотрудничество в сфере создания космических аппаратов, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Россия рассчитывает на развитие партнерских отношений с Ираном в области развития спутникостроения", - сказал Борисов на международной авиационной выставке в Иране, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

По словам Борисова, спутникостроение - одна из приоритетных тем в двусторонней повестке с иранскими партнерами.

"Для предметного обсуждения проблем отрасли и перспектив сотрудничества в Иран прибыли представители спутникостроительных компаний России. Кроме того, говорили о пилотируемой космонавтике", - говорится в сообщении "Роскосмоса".