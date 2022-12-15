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Интерфакс-АВН

Два "стратега" Ту-95МС выполнили 7-часовой полет над Японским морем в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-35 - Минобороны РФ

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Российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в полете
Российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в полете.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские самолеты Ту-95МС, Су-30СМ и Су-35 провели 7-часовое патрулирование над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, продолжительность полета составила более 7 часов.

В Минобороны РФ отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

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