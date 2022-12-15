Два "стратега" Ту-95МС выполнили 7-часовой полет над Японским морем в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-35 - Минобороны РФ

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские самолеты Ту-95МС, Су-30СМ и Су-35 провели 7-часовое патрулирование над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, продолжительность полета составила более 7 часов.

В Минобороны РФ отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.