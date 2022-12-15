Командир атомной подлодки Олег Цыбин: "Дмитрий Донской" на 100% отдал свой долг Родине

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14 декабря на самой большой атомной подводной лодке в мире — тяжелом атомном подводном крейсере стратегического назначения (ТАПКСН) "Дмитрий Донской" — отмечается день поднятия военно-морского флага. Этот день считается началом боевой службы корабля. Он вошел в состав флота 40 лет назад. О насыщенной службе и об уникальном корабле в интервью ТАСС рассказал командир атомной подлодки (АПЛ) в 2006–2022 годах капитан 1 ранга Олег Цыбин.

ТАПКСН "Дмитрий Донской" Тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208, получивший впоследствии имя "Дмитрий Донской", был заложен на "Севмаше" в 1976 году. Приемный акт подписали 29 декабря 1981 года. Это головной корабль проекта 941. Создание на "Севмаше" головного корабля этого проекта является ярким образцом реализации научно-технического потенциала военно-промышленного комплекса страны в решении задачи постройки в кратчайшие сроки мощнейшего ракетоносца. Над созданием АПЛ работали более 1 тыс. организаций и предприятий. ТАПКСН проекта 941 сыграли главную роль в обеспечении паритета с США. 27 сентября 2005 года с его борта впервые запустили баллистическую ракету морского базирования нового поколения "Булава". "Дмитрий Донской" стал своего рода "плавучей лабораторией". Сегодня "Булава" стоит на вооружении ВМФ - ею оснащают АПЛ четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А". "АПЛ "Дмитрий Донской" у нас как мать родная - за своими младшими детьми или братьями. Воспитывает их. Ведь подлодка одна испытываться не может. Она должна работать в контакте с кем-то. И если раньше мы вызывали боевой корабль с Северного флота для проведения отдельных операций в паре, то сегодня эту роль выполняет "Дмитрий Донской", - сообщил ТАСС Евгений Слободян, ответственный сдатчик АПЛ в 1989-2004 годах. Длина корабля - 172,8 м, ширина - 23,3 м, высота - 26 м (от киля до верхней точки рубки, что сравнимо с высотой 9-этажного дома). Подлодка "Дмитрий Донской" занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая АПЛ в мире. Она состоит из пяти корпусов - двух основных и трех дополнительных. Основные имеют катамаранное расположение.

— Олег Геннадьевич, какие задачи в последнее время выполнял корабль, насколько насыщенной была служба?

— С 2017 года корабль прошел 56 тыс. морских миль. После участия в Главном военно-морском параде мы обеспечивали мероприятия боевой подготовки в акваториях Баренцева и Белого морей. Прошли доковый ремонт в поселке Росляково.

Главной задачей, поставленной перед экипажем корабля, было обеспечение испытания новых ракетных подводных крейсеров, строящихся на "Севмаше". Отрабатывали взаимодействие между кораблями, передавали опыт экипажам АПЛ четвертого поколения. Поделиться есть чем — на "Дмитрии Донском" служит сплоченный, слаженный личный состав, нацеленный на выполнение задач точно в срок и с должным качеством.

— Какой год из прошедшей пятилетки можно выделить среди остальных?

— Пожалуй, 2021 год стал для нас наиболее насыщенным. Корабль провел в море 131 сутки — почти треть года.

— Впечатляет, особенно учитывая то, что корабль находится в составе Военно-морского флота уже четыре десятилетия…

— Да, и он показал себя надежным боевым организмом. С момента рождения — с 1982 года — по состоянию на август этого года крейсер прошел 110 тыс. морских миль. Это примерно четыре круга вокруг земного шара, даже чуть больше. За это время корабль ни разу аварийно не возвращался с моря. "Дмитрий Донской" на 100% отдал свой долг Родине.

— Безусловно, в том, насколько успешно тяжелый подводный крейсер несет службу в составе флота, большая заслуга тех людей, которые на нем служат.

— Да, это так. Личный состав обладает огромным опытом эксплуатации материальной части. Это единственный экипаж Военно-морского флота (ВМФ) РФ, который самостоятельно выполняет задачи в море без офицеров походного штаба, без старшего на борту, проводит ракетные стрельбы. Моряки-подводники, несущие службу на АПЛ "Дмитрий Донской", имеют технические знания, достаточные для проведения мелкого ремонта, и применяют их, чтобы корабль безаварийно выполнял все поставленные задачи.

— В чем секрет вашего экипажа?

— В сплоченности. Экипаж сформирован давно. Личный состав имеет крепкий костяк, который несет службу на одних и тех же боевых постах, командных пунктах. Люди хорошо знают друг друга, доверяют. Это коллектив, на который можно положиться.

— Все члены экипажа попали на корабль из разных мест: после университета, по распределению перешли с надводного корабля, перевелись с другой подлодки… А каков ваш путь в подводники?

— Впервые море и боевые корабли я увидел в трудовом лагере под Севастополем. Решил стать военным моряком, поступил в Каспийское училище. Потом перевелся в училище подводного плавания. На четвертом курсе попал на стажировку на "Акулу" и понял, что это именно тот корабль, на котором я хочу служить. После окончания училища по распределению попал в 18-ю дивизию подводных крейсеров, стал штурманом, ходил в автономки… Сбылась моя мечта стать командиром самой большой подлодки в мире.

— Какие впечатления остаются после службы на одном из самых уникальных кораблей ВМФ страны?

— Благодарность. Конструкторскому бюро "Рубин" — за то, что спроектировали, придумали такой грандиозный корабль. "Севмашу" — за качество постройки. Корабль оказался надежным. И экипажу — всем, кто служил и продолжает служить на АПЛ.

Объединенная военная редакция благодарит за помощь в подготовке интервью пресс-службу АО "ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)