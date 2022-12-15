Войти
ТАСС

"Дмитрий Донской" прошел безаварийно 110 тыс. морских миль за 40 лет службы в ВМФ РФ

45
0
0
Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер "Дмитрий Донской"
Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер "Дмитрий Донской".
Источник изображения: © ПО "Севмаш"

Это расстояние превышает четыре оборота вокруг Земли, рассказал капитан 1 ранга Олег Цыбин

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941 (шифр "Акула") за 40 лет службы в составе Военно-морского флота (ВМФ) безаварийно прошел 110 тыс. морских миль, что составляет свыше четырех оборотов вокруг Земли. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир атомной подлодки (АПЛ) капитан 1 ранга Олег Цыбин.

"Да, и он (корабль - прим. ТАСС) показал себя надежным боевым организмом. С момента рождения - с 1982 года - по состоянию на август этого года крейсер прошел 110 тысяч морских миль. Это примерно четыре круга вокруг земного шара, даже чуть больше. За это время корабль ни разу аварийно не возвращался с моря. "Дмитрий Донской" на 100% отдал свой долг Родине", - рассказал Цыбин.

Капитан 1 ранга выразил благодарность всем причастным к созданию "Дмитрия Донского". "Конструкторскому бюро "Рубин" - за то, что спроектировали, придумали такой грандиозный корабль. "Севмашу" - за качество постройки. Корабль оказался надежным. И экипажу - всем, кто служил и продолжает служить на АПЛ", - подчеркнул командир.

Атомоход "Дмитрий Донской" спущен на воду 29 сентября 1980 года, вошел в состав ВМФ 29 декабря 1981 года. Первоначально основным оружием крейсера являлись межконтинентальные баллистические ракеты комплекса Д-19. В 2002 году корабль прошел модернизацию по проекту 941УМ, после чего был задействован в испытаниях ракетного комплекса "Булава". Летом 2017 года крейсер совершил межфлотский переход на Балтику, где принял участие в Главном военно-морском параде. Всего для ВМФ было построено шесть единиц проекта 941. Все корабли базировались на Северном флоте в Западной Лице (губа Нерпичья). К настоящему времени три из них утилизированы при финансировании США. Две - "Архангельск" и "Северсталь" - выведены из состава флота и ожидают утилизации.

Длина корабля - 172,8 м, ширина - 23,3 м, высота - 26 м (от киля до верхней точки рубки, что сравнимо с высотой девятиэтажного дома). Крейсер "Дмитрий Донской" занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой атомоход в мире. Лодка состоит из пяти корпусов - двух основных и трех дополнительных. Основные имеют катамаранное расположение.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Компании
Севмаш
Проекты
941 Акула
СФ
Похожие новости
28.07.2022
Самая большая в мире АПЛ "Дмитрий Донской" вернулась в базу Северного флота
29.12.2021
О чем молчит "Акула". Топ самых интересных фактов об атомной подлодке "Дмитрий Донской"
25.03.2019
Подводный ракетодром: "Акулы" предложили вооружить сотнями "Калибров"
18.02.2015
Носители мира — часть I
23.04.2012
Подплав выходит на поверхность
08.12.2011
«Дмитрия Донского» хотят превратить в мишень для «Бореев»
07.07.2008
В Северодвинске распилят на иголки самую большую в мире подводную лодку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 01:00
  • 39684
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 19:12
  • 1
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности
  • 14.12 16:38
  • 5
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 14.12 14:26
  • 1
Песков исключает возможность начала вывода войск РФ с Украины ещё в этом году
  • 14.12 12:37
  • 1
Польша в 2023-2024 годах совершит поход на «Восточные крессы»
  • 14.12 10:40
  • 73
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 14.12 10:22
  • 0
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 14.12 10:21
  • 2
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 14.12 08:46
  • 1
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
  • 14.12 08:13
  • 1
В США оценили российский Су-35СМ
  • 14.12 07:34
  • 5
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 14.12 06:09
  • 1
Франция анонсировала поставку Украине новой партии зенитных комплексов на фоне сообщений о нехватке комплектующих к С-300 и «Бук-М1»
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине