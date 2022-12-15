"Дмитрий Донской" прошел безаварийно 110 тыс. морских миль за 40 лет службы в ВМФ РФ

Это расстояние превышает четыре оборота вокруг Земли, рассказал капитан 1 ранга Олег Цыбин

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941 (шифр "Акула") за 40 лет службы в составе Военно-морского флота (ВМФ) безаварийно прошел 110 тыс. морских миль, что составляет свыше четырех оборотов вокруг Земли. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир атомной подлодки (АПЛ) капитан 1 ранга Олег Цыбин.

"Да, и он (корабль - прим. ТАСС) показал себя надежным боевым организмом. С момента рождения - с 1982 года - по состоянию на август этого года крейсер прошел 110 тысяч морских миль. Это примерно четыре круга вокруг земного шара, даже чуть больше. За это время корабль ни разу аварийно не возвращался с моря. "Дмитрий Донской" на 100% отдал свой долг Родине", - рассказал Цыбин.

Капитан 1 ранга выразил благодарность всем причастным к созданию "Дмитрия Донского". "Конструкторскому бюро "Рубин" - за то, что спроектировали, придумали такой грандиозный корабль. "Севмашу" - за качество постройки. Корабль оказался надежным. И экипажу - всем, кто служил и продолжает служить на АПЛ", - подчеркнул командир.

Атомоход "Дмитрий Донской" спущен на воду 29 сентября 1980 года, вошел в состав ВМФ 29 декабря 1981 года. Первоначально основным оружием крейсера являлись межконтинентальные баллистические ракеты комплекса Д-19. В 2002 году корабль прошел модернизацию по проекту 941УМ, после чего был задействован в испытаниях ракетного комплекса "Булава". Летом 2017 года крейсер совершил межфлотский переход на Балтику, где принял участие в Главном военно-морском параде. Всего для ВМФ было построено шесть единиц проекта 941. Все корабли базировались на Северном флоте в Западной Лице (губа Нерпичья). К настоящему времени три из них утилизированы при финансировании США. Две - "Архангельск" и "Северсталь" - выведены из состава флота и ожидают утилизации.

Длина корабля - 172,8 м, ширина - 23,3 м, высота - 26 м (от киля до верхней точки рубки, что сравнимо с высотой девятиэтажного дома). Крейсер "Дмитрий Донской" занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой атомоход в мире. Лодка состоит из пяти корпусов - двух основных и трех дополнительных. Основные имеют катамаранное расположение.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.