Войти
Вестник Мордовии

Знаменитый советский "поплавок" – легкий танк ПТ-76 может еще послужить

45
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Разработанный в Советском Союзе легкий танк ПТ-76 продолжает нести службу в ряде армий мира. Например, его эксплуатируют военные Вьетнама. Поэтому неудивительно, что инженеры и конструкторы пытаются продлить активную жизнь этим прославленным машинам, прозванным за свои уникальные возможности по преодолению водных преград "поплавками".

Относительно недавно белорусские специалисты предложили свой вариант модернизации этой машины. Они не тронули 76-мм пушку и спаренный 7,62-мм пулемет, но на задней части башни появился модуль с автоматизированным дистанционно-управляемым наблюдательно-огневым комплексом.

Он может комплектоваться различным пулеметным вооружением, а также противотанковыми управляемыми и зенитными ракетами и одноразовыми реактивными гранатометами.

Рядом установлен многоканальный прицел, позволяющий эффективно обнаруживать и поражать различные цели днем и ночью.

Современные средства связи и навигации, другое оборудование, а также доработанное моторно-трансмиссионное отделение значительно повысят возможности танка по выполнению задач по разведке и огневой поддержке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Похожие новости
25.05.2016
Обама заявил об отмене запрета на поставку оружия Вьетнаму
18.05.2016
Китай посеял атомный тайфун в Тихом океане
29.04.2016
Зеленодольские «Гепарды» допрыгнут до Вьетнама вопреки Украине
19.04.2016
Во Вьетнаме спущена на воду третья пара ракетных катеров проекта 12418 «Молния»
31.03.2016
«Отечественные оружейники держат марку»
16.03.2016
Неужели российская «умная бомба» умнее других? (The National Interest, США)
26.02.2016
Экспорт истребителей принесет России свыше $10 млрд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 01:00
  • 39684
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 19:12
  • 1
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности
  • 14.12 16:38
  • 5
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 14.12 14:26
  • 1
Песков исключает возможность начала вывода войск РФ с Украины ещё в этом году
  • 14.12 12:37
  • 1
Польша в 2023-2024 годах совершит поход на «Восточные крессы»
  • 14.12 10:40
  • 73
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 14.12 10:22
  • 0
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 14.12 10:21
  • 2
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 14.12 08:46
  • 1
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
  • 14.12 08:13
  • 1
В США оценили российский Су-35СМ
  • 14.12 07:34
  • 5
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 14.12 06:09
  • 1
Франция анонсировала поставку Украине новой партии зенитных комплексов на фоне сообщений о нехватке комплектующих к С-300 и «Бук-М1»
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине