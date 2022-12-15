Знаменитый советский "поплавок" – легкий танк ПТ-76 может еще послужить

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Разработанный в Советском Союзе легкий танк ПТ-76 продолжает нести службу в ряде армий мира. Например, его эксплуатируют военные Вьетнама. Поэтому неудивительно, что инженеры и конструкторы пытаются продлить активную жизнь этим прославленным машинам, прозванным за свои уникальные возможности по преодолению водных преград "поплавками".

Относительно недавно белорусские специалисты предложили свой вариант модернизации этой машины. Они не тронули 76-мм пушку и спаренный 7,62-мм пулемет, но на задней части башни появился модуль с автоматизированным дистанционно-управляемым наблюдательно-огневым комплексом.

Он может комплектоваться различным пулеметным вооружением, а также противотанковыми управляемыми и зенитными ракетами и одноразовыми реактивными гранатометами.

Рядом установлен многоканальный прицел, позволяющий эффективно обнаруживать и поражать различные цели днем и ночью.

Современные средства связи и навигации, другое оборудование, а также доработанное моторно-трансмиссионное отделение значительно повысят возможности танка по выполнению задач по разведке и огневой поддержке.