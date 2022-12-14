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ТАСС

Роскосмос сообщил о прибытии на Байконур кораблей "Союз МС-24" и "Прогресс МС-24"

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РН Союз-2.1а
Вывоз РН Союз-2.1а с кораблем Союз МС-19.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Запуск кораблей запланирован на 2023 год

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-24" и транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-24" доставлены на Байконур. Об этом во вторник сообщил Telegram-канал Роскосмоса.

"Корабли "Союз МС-24" и "Прогресс МС-24" прибыли на Байконур. Сегодня утром состоялась выгрузка и установка кораблей на рабочие места для проведения процедуры входного контроля и дальнейшей консервации", - говорится в сообщении.

В ближайшее время специалисты Роскосмоса осмотрят корабли и проверят механизмы раскрытия панелей солнечных батарей. Затем "Союз" и "Прогресс" переведут в режим хранения до начала подготовки к запускам.

Запуск кораблей запланирован на 2023 год. 

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Байконур
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