Роскосмос сообщил о прибытии на Байконур кораблей "Союз МС-24" и "Прогресс МС-24"

Запуск кораблей запланирован на 2023 год

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-24" и транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-24" доставлены на Байконур. Об этом во вторник сообщил Telegram-канал Роскосмоса.

"Корабли "Союз МС-24" и "Прогресс МС-24" прибыли на Байконур. Сегодня утром состоялась выгрузка и установка кораблей на рабочие места для проведения процедуры входного контроля и дальнейшей консервации", - говорится в сообщении.

В ближайшее время специалисты Роскосмоса осмотрят корабли и проверят механизмы раскрытия панелей солнечных батарей. Затем "Союз" и "Прогресс" переведут в режим хранения до начала подготовки к запускам.

Запуск кораблей запланирован на 2023 год.