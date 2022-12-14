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Военное обозрение

Королевский флот Нидерландов примет на вооружение норвежскую ракету Naval Strike

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Источник изображения: topwar.ru

Королевский военно-морской флот Нидерландов выбрал ударную ракету Naval Strike Missile (NSM) в качестве замены устаревшим противокорабельным ракетам Harpoon («Гарпун»).

Ракета NSM, разработанная норвежской компанией Kongsberg, становится популярной в странах НАТО. Ранее о намерении оснастить свой флот такими ракетами заявила Испания. Как сообщается, Нидерланды становятся уже 11-м заказчиком ракеты Naval Strike, присоединившись к военно-морским силам Норвегии, Польши, Малайзии, Германии, Соединенных Штатов, Румынии, Канады, Австралии, Испании и Великобритании.

Фрегаты получат новые противокорабельные ракеты. Замена нынешней противокорабельной ракете "Гарпун" была найдена в NSM»

- говорится в заявлении министерства обороны Нидерландов.

В сообщении также указывается, что согласно контракту с норвежской компанией, поставки новых ракет начнутся лишь с 2025 года.

По некоторым данным, ракеты Naval Strike первоначально будут установлены на четырех находящихся на вооружении Нидерландов фрегатах класса De Zeven Provinciën (LCF).

Минобороны Нидерландов отмечает, что ракетная система NSM имеет несколько преимуществ перед «Гарпуном». Дальность полета намного больше, и ракета использует усовершенствованную инфракрасную поисковую систему. Это облегчает распознавание цели, делает ракету более точной и снижает вероятность случайного удара. Кроме того, ракету трудно обнаружить кораблям противника из-за использования технологий скрытности.

NSM может уничтожать корабли на расстоянии до 100 морских миль (185 км).

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