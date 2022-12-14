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Военное обозрение

Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» завершает ходовые испытания в акватории Балтийского моря

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Источник изображения: topwar.ru

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан", построенное в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны, завершает заводские ходовые испытания в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь".

Судно, которое изначально планировали сдать еще летом, вышло на ЗХИ 1 декабря и на сегодняшний день завершает их. Как сообщили на "Янтаре", планировочно к 20 декабря должны завершиться все проверки в рамках заводских ходовых испытаний и ОИС приступит к прохождению государственных.

На судне выполнены все проверки ГЭУ, необходимые для начала госиспытаний. До 20 декабря запланировано завершение ЗХИ с дальнейшим предъявлением заказа на госиспытания

- говорится в сообщении ПСЗ "Янтарь".

Ранее сообщалось, что само судно уже давно готово к передаче военным, но возникли вопросы к размещенному на ОИС оборудованию, поэтому прохождение испытаний было предложено продолжить. Изначально "Евгений Горигледжан" планировали ввести в состав флота в сентябре.

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" фактически перестроено из морского буксира МБ-305 проекта В-92 польской постройки 1983 года по проекту 02670, разработанному в ЦМКБ "Алмаз". Формальная закладка (фактически перезакладка) судна прошла 19 марта 2016 года. В 2018 году строительство было остановлено и возобновлено только в феврале 2020 года после перезаключения контракта с Минобороны. Спуск судна на воду прошел в конце декабря 2020 года.

Водоизмещение судна - 4 тысячи тонн, длина - 81 м, ширина - 16 м, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека и 25 членов экспедиции. Основное назначение - "проведение подводных технических работ". ОИС способен принимать на борт подводные и спасательные аппараты.

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