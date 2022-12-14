Стали известны характеристики очередного украинского дрона «собственной разработки» - «Инквизитор»

Источник изображения: topwar.ru

Военную кампанию на Украине эксперты все чаще называют не иначе как «война дронов». Причем от традиционного использования беспилотников для получения разведданных, БПЛА все чаще используются для нанесения высокоточных ударов, особенно по целям на дальнем расстоянии. Сверхэффективное применение российских дронов-камикадзе «Герань-2» (украинцы так и не смогли доказать, что это иранские «Шахеды») не дает покоя Киеву, и там решили подготовить «ответный удар».

Потеряв почти все «Байрактары» и не надеясь на поставку западными союзниками требуемого количества дронов с нужными характеристиками, в Киеве замахнулись на собственное производство беспилотников. О задумке самим разработать и запустить конвейер по выпуску некоего дрона-камикадзе с характеристиками лучше, чем у российских «Гераней» и «Ланцетов», стало известно еще в октябре, правда, без особых подробностей. Немного завесу секретности над планами по разработке и производству собственных беспилотных летательных аппаратов военного назначения онлайн-изданию Building Tech раскрыл накануне руководитель проектов концерна «Укроборонпром» Олег Болдырев.

По его словам, беспилотник будет не совсем украинским, вернее, совсем неукраинским. Его будут собирать на предприятиях Украины почти полностью из иностранных комплектующих. Но вот программную настройку, синхронизацию с операторским пунктом и сам процесс управления будут производить украинские специалисты.

Болдырев пообещал, что псевдоукраинские дроны будут не просто одноразовыми управляемыми боеприпасами, но смогут возвращаться на базу после выполнения миссии. Причем дальность их полета в одну сторону составит до 1000 километров. Это означает, что беспилотник должен в сумме преодолевать расстояние до 2000 км. Когда появится хотя бы опытный образец отечественного БПЛА, представитель «Укроборонпрома» не сообщил.

Источник изображения: topwar.ru

К слову, дальность полета БПЛА — довольно условная характеристика, которая складывается из максимальной скорости и времени нахождения в воздухе без дозаправки (дозарядки). Само заявление Болдырева очень хорошо укладывается в новую волну пропагандистской шумихи Киева, которую там подняли после попыток удара по российским военным аэродромам в глубине территории и обещания продолжить подобные атаки.

И вот история с «украинским боевым дроном» получила продолжение и даже обросла подробностями. В том же Building Tech вышел материал о том, что украинские инженеры команды UA Military robotics разрабатывают ударный дрон под названием «Инквизитор». Теперь, в отличие от расплывчатого анонса представителя «Укроборонпрома», приводятся технические характеристики БПЛА.

Сообщается, что «Инквизитор» сможет находиться в воздухе около 35 минут, но сменные аккумуляторы обеспечат быстрый повторный запуск после приземления. Максимальная скорость дрона составит 100 км/ч, потолок высоты - 4 км, собственный вес - около 10 кг. Специальные крепления в нижней части беспилотника позволят нести две 80-мм мины общим весом до 8 кг. Разработчики отмечают, что могут установить и кумулятивное вооружение, которое позволит применять БПЛА в качестве дрона-камикадзе. Для сбора разведданных разработчики обещают установить на дрон 32-кратную камеру с оптическим зумом собственного производства.

Данный дрон при максимальной скорости полета в 100 км/ч на одном заряде АКБ преодолеет в течение 35 минут расстояние чуть больше 50 км. Ведь сомнительно, что у приземлившегося на территории противника боевого беспилотника кто-то станет быстро менять аккумуляторы. По сути, это обычный аналог коммерческого дрона китайского производства. Зачем понадобилось украинским инженерам громкое заявление об «изобретении велосипеда», непонятно.

Судя по тексту статьи, разработчики дрона действуют на добровольных началах. Они заявили, что для запуска производства сообществу необходимо собрать 12 000 долларов. Пока что умельцы из UA Military robotics смогли предоставить только макет БПЛА «Инквизитор». Видимо, в этом и состоит смысл анонса.

Ранее в Building Tech были опубликованы анонсы о том, что украинские инженеры якобы разработали и готовы поставить на поток производство (цитирование из статей):

- легкого ударно-тактического беспилотника с украинским двигателем АИ-322, который способен разогнаться до скорости 0,95 Маха и подняться на высоту 13,7 км, с дальностью полета до 1500 километров;

- разведывательного беспилотника «Домаха» (разработан в запорожском авиамодельном кружке), который якобы сложно обнаружить из-за «тихой» работы двигателя;

- БПЛА «Эльф» для обнаружения РЭБ противника, ранее такие дроны использовались в сельскохозяйственной и геодезической отраслях.

Судя по публикациям в Building Tech, разработкой всяческих дронов на Украине сейчас не занимается только ленивый. В издании с десяток статей на эту тему. Почти все они датируются октябрем — ноябрем, что явно связано с массовым применением «Гераней», катализировавшим процесс изобретательности украинских умельцев. О массовом производстве хоть одной модели БПЛА в военных целях пока нигде не сообщается.

В советское время авиамоделирование и радиоконструирование были одним из основных хобби, которое поддерживалось государством. Видимо, на Украине решили восстановить эти традиции. Вот только государство Украина вряд ли сможет самостоятельно наладить серийный выпуск всех этих «птичек» в сегодняшних экономических реалиях.