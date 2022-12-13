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Интерфакс-АВН

Обеспечение Украины средствами ПВО будет приоритетной задачей США - Байден

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: EPA-EFE/ JIM LO SCALZO

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден назвал обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны приоритетной задачей Соединенных Штатов.

"Президент Байден подчеркнул, что США уделяют приоритетное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины посредством помощи в области безопасности", - говорится в распространенном Белым домом сообщении.

В нем отмечается, что американский президент напомнил, что 9 декабря американская администрация сообщила о выделении дополнительных боеприпасов и оборудования на сумму $275 млн, в том числе на системы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

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Страны
США
Украина
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