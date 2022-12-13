Обеспечение Украины средствами ПВО будет приоритетной задачей США - Байден

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден назвал обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны приоритетной задачей Соединенных Штатов.

"Президент Байден подчеркнул, что США уделяют приоритетное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины посредством помощи в области безопасности", - говорится в распространенном Белым домом сообщении.

В нем отмечается, что американский президент напомнил, что 9 декабря американская администрация сообщила о выделении дополнительных боеприпасов и оборудования на сумму $275 млн, в том числе на системы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.