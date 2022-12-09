Встреча глав "Роскосмоса" и NASA возможна, но уже не в этом году - замгендиректора госкорпорации

Администратор NASA Билл Нельсон, в прошлом — астронавт США. Совершил один космический полет на шаттле STS-61C; инженер, сенатор США от штата Флорида.

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов и глава NASA Билл Нельсон могут провести встречу в обозримом будущем, но уже не в этом году, сообщил "Интерфаксу" в четверг заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Планировали встретиться в Париже на международном астронавтическом конгрессе в сентябре. Но видели, нашей делегации не дали визы, встречи не было", - сказал Савельев, отвечая на вопрос о возможности встречи глав "Роскосмоса" и NASA.

"Но желание с обеих сторон смочь поговорить есть, но в этом году точно по времени не получается", - сказал замглавы "Роскосмоса".

По его словам, дата встречи Борисова и Нельсона в 2023 году пока обсуждается.

"Сотрудничество мы продолжаем по МКС, перекрёстные полеты - первый полёт состоялся и ещё предстоит в рамках соглашения", - сказал Савельев.

7 сентября Борисов сообщил "Интерфаксу", что провел телефонный разговор с главой NASA, обсудил с ним насущные проблемы.