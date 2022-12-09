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ЦАМТО

Республика Корея намерена приобрести в США вертолеты CH-47F "Чинук" – DSCA

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 8 декабря. Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) транспортных вертолетов CH-47F "Чинук" и сопутствующего оборудования.

Общая стоимость контракта может составить 1,5 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 6 декабря.

Правительство Республики Корея обратилось к США с запросом о возможности продажи 18 транспортных вертолетов CH-47F "Чинук"; 42 двигателей T55-GA-714A (36 установленных, 6 запасных); 22 систем предупреждения о ракетной атаке (18 установленных, 4 запасных); 44 защищенных радиостанции РТ-1987 (36 установленных, 8 запасных).

Запрос также включает поставку систем оповещения экипажа о радиолокационном облучении AN/APR-39; бортовых HF-радиостанций AN/ARC-220; транспондеров AN/APX-123A системы опознавания "свой-чужой"; приемников системы ближней навигации и инструментальной посадки (VOR/ILS) AN/ARN-147; приемопередатчиков тактической бортовой навигационной системы AN/ARN-153 (TACAN); радиолокационных высотомеров AN/APN-209; защищенных радиостанций, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика; ремонт и возвращение; хранение; другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку повысит безопасность союзника в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В уведомлении отмечается, что продажа вертолетов позволит улучшить возможности Республики Корея по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет укрепления возможностей в сфере грузоперевозок. CH-47F позволит выполнять задачи в поддержку двустороннего взаимодействия, включая, помимо прочего, медицинскую эвакуацию, поисково-спасательные операции, десантирование с парашютом, оказание помощи пострадавшим в стихийных бедствиях. При этом ВС Республики Корея не испытают затруднений при принятии техники на вооружение.

Основным подрядчиком программы поставки выбрана компания Boeing Helicopter.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года Комитет по продвижению оборонных проектов МНО Республики Корея одобрил проект стоимостью 1,4 трлн. вон (1,06 млрд. долл.), предполагающий поставку к 2028 году в рамках программы FMS 18 вертолетов CH-47F "Чинук" для СВ Республики Корея. Они должны заменить устаревшие CH-47D. По имеющейся информации, в составе СВ Республики Корея имеется 37 вертолетов CH-47D, средний срок эксплуатации которых составляет 37,2 года.

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Страны
США
Южная Корея
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
Boeing
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