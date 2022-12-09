Германия будет готова к переговорам с РФ по вопросам контроля над вооружениями после украинского конфликта - Шольц

Берлин. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по завершении украинского конфликта готов вернуться к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями в Европе.

Он в интервью газетам, входящим в группу "Функе", сказал, после конфликта "возникнет вопрос о безопасности Европы".

"Мы готовы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями в Европе, мы выступали с этим еще до конфликта, и эта позиция не изменилась" - сказал канцлер.

Шольц подтвердил, что Германия продолжит оказание помощи Украине. По сообщениям СМИ, ранее на этой неделе бундесвер передал Киеву 20 колесных бронемашин Dingo и два танковых тягача M1070 Oshkosh. Готовятся к отправке в ближайшее время колесные самоходные артиллерийские установки 18 ACS RCH-155, автомобильная техника, датчики защиты от беспилотников.

В интервью канцлер, тем не менее, отметил, что, одновременно, Берлин будет прилагать усилия к тому, чтобы недопустить прямой конфликт между НАТО и Россией.