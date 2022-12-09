Министры обороны США, Австралии и Великобритании высказались за ускорение реализации проекта AUKUS - Пентагон

Вашингтон. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Министры обороны США Ллойд Остин, Австралии Ричад Марлес и Великобритании Бен Уоллес отметили прогресс в деле реализации проекта строительства атомных подводных лодок (АПЛ) для Австралии и высказались за его скорейшее осуществление, сообщил Пентагон.

Стороны на состоявшейся в Вашингтоне встрече "подчеркнули исключительный прогресс, достигнутый в трехсторонних усилиях по определению оптимального пути для Австралии по приобретению АПЛ в возможно кратчайшие сроки", следует из сообщения.

Они "одобрили усилия, направленные на (...) ускорение поставок технологий в ближайшей перспективе".

При этом, как подчеркнул Пентагон, три министра "подтвердили приверженность установлению и поддержанию самых высоких стандартов ядерного нераспространения" в сотрудничестве с МАГАТЭ.

В сентябре 2021 года президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США).

Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство АПЛ для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд.

Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн завил после объявления о создании альянса, что AUKUS ставит целью раздувание холодной войны, нарушает положения Договора о нераспространении и создает угрозу ядерной катастрофы в Тихоокеанском регионе, заявил после подписания соглашения замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Прежде всего, AUKUS представляет опасность распространения ядерного оружия, серьезно нарушает дух ДНЯО, наносит ущерб Договору о безъядерной зоне в южной части Тихого океана", - подчеркнул дипломат.

По его словам, AUKUS "пытается установить морскую гегемонию, активизировать региональную гонку вооружений, разжигать военные авантюры и подрывать региональный мир и стабильность".

"Китай решительно выступает против этого. Страны региона и международное сообщество также имеют десятки миллионов причин для совместного противодействия этому", - заявил Лэ Юйчэн.

Россия не приемлет создания трехстороннего оборонного альянса AUKUS Австралией, Великобританией и США, заявил президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал. Он отметил, что в мире соперничество в военной сфере между странами возрастает.