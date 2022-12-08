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ТАСС

Путин заявил, что СВО - длительный процесс, но значимые результаты уже есть

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Источник изображения: Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Как отметил президент РФ, появились новые территории

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Специальная военная операция - это длительный процесс, но она уже принесла значимые результаты, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Что касается длительного процесса [появления] результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. <...> Появились новые территории. Ну вот, и такой значимый результат для России. Это серьезные вопросы. Чего уж греха таить, и Азовское море стало внутренним морем РФ, это серьезные вещи", - сказал он.

Путин отметил, что еще Петр I боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. Но все-таки, по его словам, самое главное - это люди, которые проживают на всех этих территориях. "Результаты референдума показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира, частью этого пространства, этой нашей общей культуры, традиций, языка. И вот это самый главный результат. И они теперь с нами, а это миллионы людей. Это самое главное", - подчеркнул глава государства. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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