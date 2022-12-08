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ТАСС

Спикер Рады назвал размещение систем ПРО Patriot приоритетом Украины в военной сфере

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Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Источник изображения: Shaul Schwarz/ Getty Images

Руслан Стефанчук заявил, что Киев ведет по этому вопросу консультации с поддерживающими Украину странами, которые могут повлиять на решение по размещению этих зенитных ракетных комплексов

ВИЛЬНЮС, 7 декабря. /ТАСС/. Размещение на территории Украины зенитных ракетных комплексов Patriot является приоритетом Киева в военной сфере. Об этом заявил в среду находящийся в Вильнюсе с визитом спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

"Создание воздушного щита над Украиной является для нас вопросом номер один. Этому может весомо послужить наличие систем Patriot, что является для нас приоритетом", - сказал он.

По словам спикера, Киев ведет по этому вопросу консультации с поддерживающими Украину странами, которые могут повлиять на решение по размещению Patriot. "Мы общаемся на эту тему с нашими коллегами на разных уровнях и были бы благодарны за поддержку", - сказал он.

Во вторник польский вице-премьер, министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Германия отказалась отправлять системы противоракетной обороны Patriot на Украину, ведутся переговоры об их размещении в Польше.

Спикер Верховной рады участвует в Вильнюсе в заседании парламентской ассамблеи Литвы, Польши и Украины. Этот формат был учрежден в 2005 году для обсуждения актуальных для Вильнюса, Варшавы и Киева вопросов и проектов. 

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Страны
Германия
Литва
Польша
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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