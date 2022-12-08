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Почти как у Дарта Вейдера — представлен концепт межконтинентального гибридного челнока вертикального взлёта и посадки Ranger

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Ranger
Концепт межконтинентального гибридного челнока вертикального взлёта и посадки Ranger.
Источник изображения: /www.ixbt.com

Это новое детище Aura Aerospace

Компания Aura Aerospace была основана в августе 2020 года командой ветеранов оборонной промышленности и профессионалов, объединённых общей страстью к высокопроизводительным технологиям гигантских дронов. Сотрудники компании имеют непосредственный опыт с электрическими системами вертикального взлёта и посадки. На этой неделе компания представила межконтинентальный гибридный челнок вертикального взлёта и посадки Ranger, который может пролететь полмира без дозаправки.

Пятиместный Ranger выглядит как шаттл Дарта Вейдера из «Звёздных войн». Вертикальный взлёт и посадка осуществляются с помощью октакоптерной системы с восемью 70-дюймовыми (178 см) двухлопастными винтами. Как только аппарат поднимается в воздух, крыло раскладывается на полную ширину (23 метра), после чего включается пара турбовентиляторных реактивных двигателей, обеспечивающих тягу.

В крейсерском полёте и при полной поддержке крыльев пропеллеры замедляются до полной остановки, при этом они прикрываются защитными частями для снижения сопротивление воздуха. С убранными винтами Ranger, согласно задумке разработчиков, сможет разогнаться до крейсерской скорости 820 км/ч. Он сможет летать на высоте до 3000 м.


Концепт межконтинентального гибридного челнока вертикального взлёта и посадки Ranger.
Источник: /www.ixbt.com

В Aura Aerospace заявляют, что с полными баками экологичного авиационного топлива Ranger способен пролететь 18 000 км в течение 22 часов. Челнок также сможет приземляться на взлётно-посадочные полосы и взлетать с них.

Пятиместный аппарат получит небольшой камбуз и туалет для комфортного путешествия на большие расстояния.

Ранее компания представила рабочий прототип Guardian G1.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
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Проекты
2020-й год
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