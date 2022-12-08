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Интерфакс-АВН

Запуск к Луне японского космического аппарата Hakuto-R планируется осуществить 11 декабря - компания ispace

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Посадочный модуль HAKUTO-R разработки японской компании Ispace, на котором уже в 2022 году полетят три прибора канадской разработки
Посадочный модуль HAKUTO-R разработки японской компании Ispace, на котором уже в 2022 году полетят три прибора канадской разработки.
Источник изображения: Ispace

Токио. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый японский лунный посадочный аппарат Hakuto-R стартует к естественному спутнику Земли 11 декабря, сообщила в среду компания-разработчик ispace.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты носителя Falcon 9 американской компании SpaceX с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:38 по времени Восточного побережья США (10:38 мск).

Запуск уже неоднократно откладывался из-за необходимости дополнительных проверок систем ракеты.

Предстоящая миссия является полностью частной. Hakuto-R может стать первым в истории частным космическим аппаратом, успешно севшим на Луну. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических аппаратов для создания посадочных устройств.

Посадка посадочного модуля массой 1 тонна планируется в апреле 2023 года в кратере Атлас на видимой стороне естественного спутника Земли. Оснащенный рядом научных приборов, он будет выполнять исследовательские функции в качестве стационарного зонда.

Вместе с японским посадочным аппаратом, размер которого составляет примерно 2 на 2,5 метра, на Луну полетит и созданный в Объединенных Арабских Эмиратах луноход Rashid весом около 10 кг. Микроровер, построенный Космическим центром Мохаммеда Бин Рашида (ОАЭ), оснащен двумя камерами высокого разрешения, микроскопом, тепловизором и зондом Ленгмюра.

Луноход Rashid должен сделать фотографии лунной поверхности и провести ряд исследований во время своей миссии, которая продлится около 14 земных дней.

Посадочный модуль также доставит на Луну миниатюрный мобильный робот еще меньшего размера, разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и японской компанией по производству игрушек Tomy. Так называемый лунный робот-трансформер, весящий всего 250 грамм и имеющий ширину около 8 см, имеет форму шара. По прибытии на Луну он раскладывается в подвижное средство, имеющее два крошечных колеса, с помощью которых будет передвигаться по лунной поверхности. Миниатюрный робот, оснащенный камерами, будет передавать снимки на Землю.

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