Войти
Военное обозрение

«Слишком долго и рискованно делать это в одиночку»: в Австралии заявляют, что первые АПЛ для этой страны должны строиться в США

271
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Австралия должна заключить сделку с США, чтобы первая из ее атомных подводных лодок *АПЛ) была построена в Коннектикуте, поскольку "слишком рискованно делать это самостоятельно", заявил теневой министр обороны Эндрю Хасти (в англосаксонской традиции человек, который находится в оппозиции, но при этом претендует на пост главы министерства) Австралии.

Выступая на этой неделе перед высокопоставленными австралийскими министрами на встрече с коллегами в США, Хасти сказал, что Австралии следует снять с конвейера одну или две подводные лодки класса Virginia к концу 2030 года. Хасти не отрицал, что это может потребовать от Австралии субсидирования расширения и без того переполненной производственной линии в США, но сказал, что стратегические обстоятельства означают, что нельзя терять времени. "Слишком долго и слишком рискованно делать это в одиночку", - сказал Хасти.

Кто бы сомневался... В США не поняли бы, если бы строительство атомных субмарин велось не у них, не с дополнительным открытием рабочих мест для американцев, а значит и без финансирования американского ВПК в этом сегменте.

Нам нужно спустить на воду лодку или две лодки и в то же время наращивать потенциал.

Лидер оппозиции и бывший министр обороны Питер Даттон ранее выдвигал идею покупки первых подводных лодок у США, и новые комментарии Хасти усиливают эти призывы в критический момент.

AUKUS (военный блок Австралии, Британии и США) будет в центре внимания, когда министр обороны Ричард Марлес и министр иностранных дел Пенни Вонг проведут ежегодные переговоры со своими американскими коллегами Ллойдом Остином и Энтони Блинкеном в Вашингтоне на этой неделе.

Ожидается, что Марлес также присоединится к послу США в Австралии Кэролайн Кеннеди во время посещения объекта в Коннектикуте, где строятся атомные подводные лодки.

Хасти призвал к расширению дипломатического взаимодействия с Соединенными Штатами не только через законодательную власть, но и через бюрократию.

Оппозиционный "министр" сказал, что было бы “совершенно разумно спустить на воду одну или две субмарины с производственной линии в этом десятилетии, но это не должно задерживать работу по обучению австралийских экипажей подводных лодок и развитию базовых объектов".

Одновременно мы должны также наращивать нашу промышленную базу, ища таланты на начальном, среднем и высшем уровнях для людей, которые станут частью этой индустрии государственного строительства

- сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Проекты
Virginia АПЛ
Похожие новости
03.10.2022
Блок AUKUS используется как средство давления
27.09.2021
Svenska Dagbladet (Швеция): подводная лодка, которая спровоцировала дипломатический кризис
22.09.2021
В России рассказали о «клепающих» атомные подлодки США
20.09.2021
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
17.07.2020
Военный флот уходит в будущее
10.12.2013
Китай расширяет зону ПВО в стремлении доминировать в Азии
13.11.2012
ВМС Австралии дискутируют вопрос принятия на вооружение атомных подводных лодок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 17:34
  • 22
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 08.12 17:25
  • 39375
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.12 13:03
  • 1
Полет «Стрижа»
  • 08.12 05:30
  • 3
Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты
  • 07.12 21:59
  • 3
Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия