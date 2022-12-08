Источник изображения: topwar.ru

Австралия должна заключить сделку с США, чтобы первая из ее атомных подводных лодок *АПЛ) была построена в Коннектикуте, поскольку "слишком рискованно делать это самостоятельно", заявил теневой министр обороны Эндрю Хасти (в англосаксонской традиции человек, который находится в оппозиции, но при этом претендует на пост главы министерства) Австралии.

Выступая на этой неделе перед высокопоставленными австралийскими министрами на встрече с коллегами в США, Хасти сказал, что Австралии следует снять с конвейера одну или две подводные лодки класса Virginia к концу 2030 года. Хасти не отрицал, что это может потребовать от Австралии субсидирования расширения и без того переполненной производственной линии в США, но сказал, что стратегические обстоятельства означают, что нельзя терять времени. "Слишком долго и слишком рискованно делать это в одиночку", - сказал Хасти.

Кто бы сомневался... В США не поняли бы, если бы строительство атомных субмарин велось не у них, не с дополнительным открытием рабочих мест для американцев, а значит и без финансирования американского ВПК в этом сегменте.

Нам нужно спустить на воду лодку или две лодки и в то же время наращивать потенциал.

Лидер оппозиции и бывший министр обороны Питер Даттон ранее выдвигал идею покупки первых подводных лодок у США, и новые комментарии Хасти усиливают эти призывы в критический момент.

AUKUS (военный блок Австралии, Британии и США) будет в центре внимания, когда министр обороны Ричард Марлес и министр иностранных дел Пенни Вонг проведут ежегодные переговоры со своими американскими коллегами Ллойдом Остином и Энтони Блинкеном в Вашингтоне на этой неделе.

Ожидается, что Марлес также присоединится к послу США в Австралии Кэролайн Кеннеди во время посещения объекта в Коннектикуте, где строятся атомные подводные лодки.

Хасти призвал к расширению дипломатического взаимодействия с Соединенными Штатами не только через законодательную власть, но и через бюрократию.

Оппозиционный "министр" сказал, что было бы “совершенно разумно спустить на воду одну или две субмарины с производственной линии в этом десятилетии, но это не должно задерживать работу по обучению австралийских экипажей подводных лодок и развитию базовых объектов".

Одновременно мы должны также наращивать нашу промышленную базу, ища таланты на начальном, среднем и высшем уровнях для людей, которые станут частью этой индустрии государственного строительства

- сказал он.