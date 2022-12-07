Гран-при Bellator за титул в полутяжёлом весе — за Немковым

Формат Гран-при — визитная карточка промоушена Bellator. В нём восемь (а иногда 16) лучших бойцов весовой категории по олимпийской системе сражаются за титул.

Такой формат удобен всем. Бойцы чётко понимают свой график выступлений на год вперёд. Промоушен может заранее подсчитать возможную выручку и начать раньше организовывать шоу. Зрители получают кучу топовых поединков, которые не придётся ждать.

Последний Гран-при Bellator проводил за титул в полутяжелом весе. А это означало что Вадиму Немкову, действующему на тот момент чемпиону, нужно было пройти через “мясорубку”. Более подробно по всем боям россиянина в Гран-при расскажем далее.

Следующий поединок Немкова состоится 4 февраля 2023 года на шоу Bellator 290. Также в этот же вечер Фёдор Емельяненко будет драться за титул против Райана Бэйдера. Узнать прогнозы экспертов или просто лучше познакомиться с беттинг-индустрией вам поможет сайт Legalbet.by.

Четвертьфинал — Фил Дэвис

Три первых раунда россиянин в спокойном темпе атаковал соперника. Дэвис пытался ответить, но все его попытки забрать преимущество сразу пресекались серией ударов.

В четвёртой пятиминутке американец понял, что пора рисковать. И у него это получилось: несколько ударов достигли головы россиянина и нанесли неплохой урон. Однако Вадим устоял на ногах и продолжил работать по плану.

Дэвис старался агрессировать и в пятом раунде. Однако максимум, чего он этим добился, — удар в пах. Немков это выдержал и спокойно закончил поединок.

Итог — единогласная победа Немкова.

Полуфинал — Джулиус Энгликас

Эксперты до боя в один голос утверждали о лёгкой победе Немкова. Но уже в первом раунде пара хлёстких ударов от Энгликаса заставили Вадима упасть в быстрый нокаут. Россиянин успел оклематься, однако оставаться в стойке дальше было опасно.

Следующие раунды полностью прошли под диктовку россиянина. Джулиус не смог защититься от проходов в ноги и большую часть времени бой проходил в партере. Немков старался выйти на болевой, но получилось это сделать лишь в четвертой пятиминутке. Там Вадим смог выйти на «кимуру», после которой Энгликас сдался.

Итог — победа болевым.

Финал — Кори Андерсон

Уточнение — финалов формально было два. На шоу Bellator 277 поединок был прерван в третьем раунде: после случайного удара Андерсона головой у Немкова появилась сечка под бровью. Судья решил остановить тот поединок, и промоушен перенёс финал.

На шоу Bellator 288 соперники снова встретились и в этот раз подарили нам пятираундовое зрелище.

Первый раунд оба бойца старались держаться в стойке. Здесь преимущество было за россиянином. Пару раз Кори пытался перевести поединок в партер, но Вадим отбивался от этих попыток. Ситуация повторилась и в двух следующих пятиминутках.

В четвёртом и пятом раундах Андерсон, понимая, что проигрывает, стал действовать агрессивней. Однако ни разу перевести бой в горизонтальное положение у него не выходило.

Итог — единогласная победа Немкова.