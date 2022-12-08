В МИД РФ не стали исключать возможности отмены моратория на РСМД в связи с поставками США Украине более дальнобойного оружия

Это предупреждение для США и НАТО, заявили в Москве

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Российская сторона не исключает возможности отмены моратория на размещение РСМД в Европе в связи с поставками Вашингтоном Украине более дальнобойного оружия, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не хотел бы вдаваться в гипотетические сценарии, предложение о том, чтобы такой мораторий ввести остается в силе. Но понятно, что догматически к позиции подходить тоже нельзя, и, если эскалационные сценарии будут и дальше применяться нашими противниками, если они будут все больше провокационных шагов предпринимать в этой сфере, я думаю, что эта тема не уйдёт в небытие и можно будет рассмотреть ситуацию и под этим углом тоже", - сказал он журналистам в Москве.

"Но это все из разряда предупреждения противникам, чтобы они не шли на опасные опрометчивые ходы. Чтобы не было с их стороны поводов испытывать на прочность наше терпение и нашу решимость поддерживать ответственно ситуацию в этой сфере, в том ключе, чтобы она не деградировала дальше", - сказал Рябков.