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Военное обозрение

Отставной американский адмирал назвал «опасным витком конфликта» попытку ударов ВСУ по военным аэродромам России

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Источник изображения: topwar.ru

Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис, который также был и главнокомандующим союзными войсками НАТО в Европе, назвал «опасным витком конфликта» между Украиной и Россией попытки Киева нанести удар по военным аэродромам на территории России. Об этом адмирал написал в своей статье для издания Bloomberg.

По словам Ставридиса, Западу следует успокоить своих украинских союзников и дать им понять, что необходимо воздержаться от подобных шагов. Если же этого не произойдет, то вероятность дальнейшей эскалации конфликта усиливается, включая и возможное вовлечение в него НАТО, отметил адмирал.

Ставридис также предполагает, что в связи со случившимся НАТО может принять решение или, по крайней мере, пообещать Киеву, что альянс увеличит поставки средств ПВО и истребителей.

Напомним, что вчера украинским беспилотникам удалось пролететь значительное расстояние в воздушном пространстве России, как утверждается, на малой высоте. Они попытались нанести удар по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях России. Беспилотники удалось перехватить, однако в результате взрывов и падения обломков погибли трое военнослужащих, ещё четверо были ранены. Повреждение получили фюзеляжи, как заявили в Минобороны, двух самолётов. В ответ Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре Украины.

На самом деле, в искренность слов Ставридиса с трудом верится. Вряд ли свои атаки украинцы проводили без консультаций с партнёрам из Вашингтона, особенно если учесть, что начальник ГШ ВСУ сам неоднократно признавал, что находится практически в постоянном контакте с военным ведомством США.

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