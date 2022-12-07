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ТАСС

Экс-главком ОВС НАТО назвал атаки на российские аэродромы опасным поворотом в конфликте

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Джеймс Ставридис
Джеймс Ставридис.
Источник изображения: Drew Angerer/ Getty Images

Джеймс Ставридис отметил, что Киев официально не взял ответственность за атаки, но и не отрицал, что мог их совершить

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Попытки атак на росийские аэродромы свидетельствуют о новом и опасном повороте в конфликте, в дальнейшем Украина повторит подобное, под прицелом будут только военные объекты. Такое мнение выразил во вторник бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

"Сообщения о значительных атаках по двум российским аэродромам - новый и опасный поворот в войне на Украине. Один из взрывов произошел на авиабазе Энгельс-1 в Саратовской области, другой - в Дягилево в Рязанской области - оба в сотнях миль от границы России с Украиной", - указал он в колонке, опубликованной в агентстве Bloomberg.

Обозреватель отметил, что Киев официально не взял ответственность за атаки, но и не отрицал, что мог их совершить. По его оценке, руководство Украины будет и дальше отрицать удары по российской территории, но "нет сомнений, что они их нанесут". "Возможно, цель этих ударов состояла в том, чтобы просто продемонстрировать возможности Украины. В дальнейшем Киев может пойти на большее, но будет стараться наносить удары только по военным целям", - добавил Ставридис.

Также он подчеркнул, что западные страны "попытаются удерживать украинцев от совершения более масштабных атак с надеждой снизить риск дальнейшего разрастания конфликта и прямого втягивания в него Организации Североатлантического договора". НАТО, в свою очередь, "попытается успокоить украинцев" и предложит Киеву больше противовоздушных ракет и может "серьезно рассмотреть вопрос о поставках боевых самолетов".

Ранее в Минобороны России сообщили журналистам, что в понедельник утром Киев совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, чтобы вывести из строя российские самолеты дальней авиации. Как уточнили в российском военном ведомстве, средства ПВО ВКС России перехватили украинские беспилотники, летевшие на малой высоте.

Белый дом не прокомментировал произошедшее. В американской компании Maxar сообщили, что ее спутники дистанционного зондирования Земли вели съемку аэродрома Энгельс в Саратовской области перед попыткой ударов со стороны Украины. Аэродром был снят 3 и 4 декабря. При этом фотографии из космоса аэродрома Дягилево в Рязанской области обновлялись в конце октября. 

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