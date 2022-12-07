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Интерфакс-АВН

США предложили Тайваню самую современную версию ракет Patriot - Bloomberg

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Cистема ПВО Patriot PAC-3
Cистема ПВО Patriot PAC-3.
Источник изображения: Eugene Hoshiko/AP

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты предлагают Тайваню закупить до 100 самых современных зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на уведомление американского Госдепартамента, направленное в конгресс США.

Это предложение касается поставки ракет Patriot Pac-3, которые являются более совершенными, чем предыдущие, которые отправлялись на остров, отмечает агентство.

Пакет стоимостью $882 млн включает в себя поставки соответствующего вспомогательного оборудования, отмечается в сообщении.

В нем говорится, что это рассматривается как дополнение к предыдущей сделке с потенциальной общей стоимостью $2,81 млрд, однако поставки нового варианта ракет стоимость сделки не изменит.

Bloomberg сообщал ранее, что американские законодатели готовы выделить до $10 млрд на укрепление обороны Тайваня. Корреспондент агентства написал в Twitter, что это связано с "растущей напряженностью и угрозами со стороны Китая".

В то же время издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщало, что в американской администрации и конгрессе высказывают опасения в связи с тем, что массированная военная помощь Украине ведет к задержкам поставок оружия Тайваню на сумму почти $19 млрд.

"Поток оружия на Украину, по словам представителей конгресса США и правительства, осведомленных в этом вопросе, сейчас противоречит долгосрочным требованиям разработать стратегию в области усилий США по вооружению Тайваня в качестве помощи в защите от потенциального вторжения со стороны Китая, ", - говорилось в публикации.

Газета писала, что опасения основаны на том, что многомиллиардные поставки оружия Украине вызвали сомнения "в способности правительства и оборонной промышленности идти в ногу с внезапным требованием вооружить Киев в конфликте, который, как ожидается, не скоро закончится".

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Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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