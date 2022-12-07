Назван победитель конфликта на Украине, и это не тот, о ком все думают

TAC: финансовую аристократию назвали "неизбежным победителем" украинского конфликта

Неважно, чем закончится, конфликт на Украине, ведь победит в нем финансовая аристократия, пишет автор статьи для TAC. Восстановление страны дорого обойдется. И когда Киеву понадобятся деньги, рядом с ним окажутся те, кто хочет распространить свое влияние.

"Не обращайте внимания на того человека за ширмой!" ("Волшебник страны Оз")

Восточная Европа дрожит под натиском военного конфликта. Несмотря на упорство Украины и ее недавние успехи на поле боя, в долгосрочной перспективе ее ждет в лучшем случае пиррова победа. Между тем Россия столкнулась с появлением новых кандидатов на членство в НАТО у своих северных границ, и ей приходится тратить массу средств на военную операцию, пока ее экономика сокращается. Наблюдая за тем, как разворачивается эта конфронтация, довольно трудно представить себе, что в ней может быть хотя бы один победитель. Или все же может?

Придерживающиеся антивоенных позиций обозреватели сосредоточили свое внимание прежде всего на американском военно-промышленном комплексе, и недавно им стали вторить европейские лидеры, которые начали публично обвинять Соединенные Штаты в стремлении нажиться на конфликте. В этих обвинения действительно есть доля здравого смысла, учитывая, что Вашингтон отправляет за рубеж оружие и боеприпасы на миллиарды долларов. Однако есть еще один элемент американской структуры власти, который охотно соглашается стоять в стороне, пока оборонные предприятия вынуждены выдерживать шквал критики.

В новейшей истории можно найти несколько важных уроков касательно того, кто именно извлекает прибыль из разрушений военного времени. В период Первой мировой войны президент Вильсон сумел переизбраться на второй срок, выступая в поддержку мира. Известный слоган его предвыборного штаба во время кампании 1916 года гласил: "Он избавил нас от войны". Разумеется, скоро все изменилось. И, хотя в тот момент внимание общественности было сосредоточено на угрозе, исходившей от немецких субмарин, банковский синдикат во главе с Джей Пи Морганом (J.P. Morgan) сыграл менее очевидную, но не менее значимую роль в том, что Вильсон изменил свою позицию.

Ранее синдикат Моргана выделил 1,5 миллиарда долларов на военные нужды союзных держав, и угроза победы Германии ставила под удар всю экономику Америки. В 1917 году ВВП Соединенных Штатов составлял примерно 60 миллиардов долларов. Президент Вильсон понимал, что стоит на кону, поэтому Моргану и его синдикату не нужно было объяснять, что случится, если выданные ими кредиты не будут погашены. И, чтобы не упустить блестящую возможность заработать, после войны Морган выдал на восстановление Европы кредиты еще на 10 миллиардов долларов.

Важно отметить, что американская общественность поначалу не разделяла новообретенные взгляды президента Вильсона. Поэтому его администрация создала Комитет по общественной информации, который возглавил журналист Джордж Крил (George Creel). Миссия комитета заключалась в том, чтобы пропагандировать среди американцев идею о необходимости поддержать военное участие Соединенных Штатов в конфликте, который большинство американцев считали чисто европейской проблемой. Комитет сумел внушить, что вступление Соединенных Штатов в Первую мировую войну необходимо для того, чтобы "сделать мир безопасным для демократии" и чтобы защитить граждан стран-союзниц от кровожадных гансов. Будьте осторожны, истории о зверствах давно стали неотъемлемой частью репортажей прессы в военные периоды.

Спустя несколько десятилетий крупные финансовые интересы снова решили воспользоваться своим влиянием. На начальном этапе Второй мировой войны Фонд Рокфеллера направил средства Комитету по международным отношениям, чтобы тот запустил проект "Исследования войны и мира" (War and Peace Studies), который тайно предоставлял Госдепартаменту США рекомендации по внешней политике. Американская элита с самого начала поняла, что благодаря своему географическому положению Соединенные Штаты будут единственной военно-промышленной державой, которая в конце войны останется целой и невредимой, а это значит, у американского экспорта и гарантий безопасности появится покорный рынок. Бывшие мировые державы, разрушенные годами войны, будут отчаянно нуждаться в помощи и потому согласятся на нее на условиях Вашингтона.

Американская элита оказалась права, поэтому "Исследования войны и мира" послужили своего рода планом для реализации идеи Pax Americana. Примерно в 1945 году в центре внимания оказалось восстановление Европы, и кредиты стали предоставляться в том числе на то, чтобы превращать как союзников, так и противников в "надежных торговых партнеров". К примеру, в 1945 году Соединенные Штаты выделили Англии более четырех миллиардов долларов, сделав некогда могучую Британскую империю всего лишь младшим партнером. Однако истинной основой американского господства стало Бреттон-Вудское соглашение 1944 года. Это соглашение сделало доллар мировой резервной валютой, то есть его теперь можно было конвертировать в золото, а стоимость других национальных валют фиксировалась по отношению к доллару.

Бреттон-Вудское соглашение вызвало спрос на доллары, который по сей день позволяет Дядюшке Сэму брать кредиты с более низкими ставками, чем другим странам. Этот спрос на доллары также позволяет Соединенным Штатам иметь необычайно высокий федеральный долг, который они используют для финансирования продолжительных военных кампаний, как, к примеру, 20-летняя война с терроризмом. Подумайте вот о чем: в секторе бизнеса, где деньги служат сырьем, американские финансовые институты имеют очевидное и весьма завидное преимущество. Казначейство может просто печатать деньги, а другим странам не остается ничего иного, кроме как принимать эту обесцененную валюту. Еще одним следствием Бреттон-Вудского соглашения стало создание Всемирного банка и Международного валютного фонда, цель которых заключалась в выдаче кредитов странам, пытавшимся восстановить свои экономики. Почти 80 лет спустя оба эти института продолжают существовать. В 2021 году Всемирный банк выдал кредиты на сумму в 98 миллиардов долларов.

В 2016 году президент Обама сделал акцент на том, что Украина является "ключевым интересом России, а не Америки". Итак, что же послужило причиной резкого разворота во внешней политике Соединенных Штатов, который предоставил Украине карт-бланш?

Этому можно найти массу разнообразных объяснений. По словам министра обороны Ллойда Остина, Соединенные Штаты вмешались, чтобы "добиться ослабления России", – и это объяснение имеет под собой некоторые основания, так как военная машина Москвы уже несет в себе определенную угрозу. Президент Байден, питающий слабость к красивым высказываниям общего характера, сказал репортерам, что мы "защищаем свободу и демократию" (звучит знакомо?), давая отпор автократам. Это довольно странная позиция, учитывая его тесные отношения с лидером Саудовской Аравии. Между тем разработчики политических сценариев, обитающие в аналитических институтах глобалистского толка, предупреждают, что Путин стремится "переписать итоги холодной войны", то есть у нас не остается иного выбора, кроме как вмешаться, прежде чем Россия завоюет Украину и двинется дальше в попытке вернуть все остальные территории Советского Союза, которые она утратила после его распада. Это весьма странная позиция, которая вызывает определенный когнитивный диссонанс, учитывая наличие Статьи 5 Устава НАТО и перспективу ядерной войны.

Какими бы ни были намерения наших лидеров и рассуждения, лежащие в их основе, ясно одно: чем дольше идет конфликт, тем больше разрушений он несет. Он наносит огромный ущерб регионам, которых касается. Когда пыль уляжется, остаткам Украины необходимо будет восстанавливаться из руин. А это, дорогой мой читатель, будет стоить огромных денег. И появятся долги, огромные долги – на сумму, сравнимую с суммой, потраченной во время оккупации Ирака, где Соединенные Штаты израсходовали больше, чем в Германии и Японии после Второй мировой войны.

Президент Байден заявил: "Ничего об Украине без самой Украины". Однако в данный момент Украину трудно воспринимать иначе, кроме как очередное клиентское государство, купленное и оплаченное стопками денег налогоплательщиков. Когда бои наконец прекратятся, команда Зеленского будет отчаянно нуждаться в займах – кредитах на сотни миллиардов долларов. Послевоенное восстановление экономики – это самая дорогостоящая вещь. Угадайте, кто окажется рядом, когда Зеленскому нужно будет расписаться в важнейшем документе? Те же самые финансовые институты, которые в настоящее время следят за украинскими рынками и природными ресурсами. Те же институты, которые вышли из финансового кризиса 2008 года еще более богатыми и влиятельными. Неважно, чем завершится этот конфликт, потому что победу в нем одержит финансовая аристократия.

Билл Бланден (Bill Blunden)