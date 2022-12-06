Минобороны РФ: система ПВО сбила украинские БПЛА в небе над двумя регионами

МО: ВСУ пытались нанести удары с БПЛА по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях

МОСКВА, 5 декабря/ Радио Sputnik. ВСУ попытались использовать реактивные беспилотники для нанесения ударов по аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях, сообщило Минобороны РФ.

Несмотря на попытки киевского режима устроить теракт и нарушить работу боевой авиации, около 15 часов по 17 объектам на Украине был нанесен массированный удар, добавили в ведомстве.

В результате нанесенных ударов была нарушена переброска резервов украинских войск, иностранного вооружения и военной техники.