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РИА Новости

Минобороны РФ: система ПВО сбила украинские БПЛА в небе над двумя регионами

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Испытания ударного беспилотника на Украине. Архивное фото
Испытания ударного беспилотника на Украине. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Ради національної безпеки і оборони України

МО: ВСУ пытались нанести удары с БПЛА по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях

МОСКВА, 5 декабря/ Радио Sputnik. ВСУ попытались использовать реактивные беспилотники для нанесения ударов по аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях, сообщило Минобороны РФ.

Несмотря на попытки киевского режима устроить теракт и нарушить работу боевой авиации, около 15 часов по 17 объектам на Украине был нанесен массированный удар, добавили в ведомстве.

В результате нанесенных ударов была нарушена переброска резервов украинских войск, иностранного вооружения и военной техники.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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