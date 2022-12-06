Пять кораблей - носителей "Калибров" вышли в море для выполнения учебных задач

Корабли и катера флота выполнят задачи по противокорабельной и противовоздушной обороне и разыграют учебный бой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Малые ракетные корабли и ракетные катера Балтийского флота, среди которых пять - носители крылатых ракет "Калибр", вышли в море для выполнения учебно-боевых задач. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе флота.

"Ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышли в море для выполнения задач по предназначению. В маневрах принимают участие малые ракетные корабли "Одинцово", "Зеленый Дол", "Советск", "Мытищи", "Серпухов", "Пассат", "Ливень", "Гейзер", а также ракетные катера "Чувашия" и "Димитровград", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в назначенном районе Балтийского моря корабли выполнят ряд задач по предназначению: противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с корабельной ударной группой условного противника.