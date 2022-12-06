Катар намерен приобрести в США системы противодействия БЛА – DSCA

ЦАМТО, 5 декабря. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" стационарных систем поражения маловысотных низкоскоростных малоразмерных БЛА FS-LIDS (Fixed Site-Low, Slow, Small Unmanned Aircraft System Integrated Defeat System).

С учетом сопутствующего оборудования, полная стоимость соглашения может составить 1 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 29 ноября.

Правительство Катара обратилось к администрации США с запросом о возможности продажи десяти стационарных систем поражения маловысотных низкоскоростных малоразмерных БЛА (FS-LIDS), в том числе 200 перехватчиков "Койот" Блок.2.

Запрос также включает радиоэлектронную систему противодействия БЛА (CUAEWS); пусковые установки "Койот"; многофункциональные РЛС Ku-диапазона (KuMRFS); систему командования и боевого управления ПВО (FAAD C2); ЭО/ИК камеры; вспомогательное и испытательное оборудование; интеграцию и поддержку испытаний; запасные части и агрегаты; оборудование связи; поставку и поддержку программного обеспечения; инфраструктуру и поддержку ее строительства; техническую документацию; обучение личного состава и учебное оборудование; инженерную, техническую и логистическую поддержку подрядчика и правительства США, техническое обслуживание, а также другие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит уровень безопасности дружественной страны на Ближнем Востоке.

В Катаре размещена база центрального командования ВС США и критически важная инфраструктура для развертывания войск в регионе.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенных систем улучшит возможности Катара по противодействию существующим и перспективным угрозам, предоставляя возможности радиоэлектронного и кинетического поражения беспилотных летательных аппаратов. При этом ВС Катара не испытают затруднений при принятии техники на вооружение.

Основными подрядчиками программы поставки выбраны компании Raytheon и Northrop Grumman.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.