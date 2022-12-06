Войти
ЦАМТО

Катар намерен приобрести в США системы противодействия БЛА – DSCA

180
0
0
Флаг Катара
Флаг Катара.
Источник изображения: Global Look Press/ZUMA

ЦАМТО, 5 декабря. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" стационарных систем поражения маловысотных низкоскоростных малоразмерных БЛА FS-LIDS (Fixed Site-Low, Slow, Small Unmanned Aircraft System Integrated Defeat System).

С учетом сопутствующего оборудования, полная стоимость соглашения может составить 1 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 29 ноября.

Правительство Катара обратилось к администрации США с запросом о возможности продажи десяти стационарных систем поражения маловысотных низкоскоростных малоразмерных БЛА (FS-LIDS), в том числе 200 перехватчиков "Койот" Блок.2.

Запрос также включает радиоэлектронную систему противодействия БЛА (CUAEWS); пусковые установки "Койот"; многофункциональные РЛС Ku-диапазона (KuMRFS); систему командования и боевого управления ПВО (FAAD C2); ЭО/ИК камеры; вспомогательное и испытательное оборудование; интеграцию и поддержку испытаний; запасные части и агрегаты; оборудование связи; поставку и поддержку программного обеспечения; инфраструктуру и поддержку ее строительства; техническую документацию; обучение личного состава и учебное оборудование; инженерную, техническую и логистическую поддержку подрядчика и правительства США, техническое обслуживание, а также другие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит уровень безопасности дружественной страны на Ближнем Востоке.

В Катаре размещена база центрального командования ВС США и критически важная инфраструктура для развертывания войск в регионе.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенных систем улучшит возможности Катара по противодействию существующим и перспективным угрозам, предоставляя возможности радиоэлектронного и кинетического поражения беспилотных летательных аппаратов. При этом ВС Катара не испытают затруднений при принятии техники на вооружение.

Основными подрядчиками программы поставки выбраны компании Raytheon и Northrop Grumman.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
США
Компании
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.12.2022
Катар приобретет американские комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами FS-LIDS
25.08.2016
«Рейтеон» откроет архитектуру управления БЛА «Глобал Хок»
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
07.12.2009
Морские беспилотные авиационные системы: сегодня и завтра
06.08.2008
Беспилотный удар. О состоянии и перспективах развития боевых БПЛА в странах НАТО
23.07.2008
Военный Фарнборо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 08:33
  • 39300
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 06:56
  • 1
Военный эксперт рассказал о задачах БРК «Бастион» на Курильских островах
  • 05.12 13:57
  • 1
Военкор призвал не затягивать с «отключением» тылов противника от электричества
  • 05.12 13:51
  • 1
Венгрия выступает против европейского плана помощи Украине
  • 05.12 13:38
  • 113
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 05.12 13:31
  • 1
В Кремле считают, что символика в поддержку бойцов СВО внесла вклад в объединение нации
  • 05.12 13:19
  • 1
Расчет БЛА "Орлан-10" ЦВО вскрывает пути подвоза боеприпасов националистов в зоне проведения СВО
  • 05.12 13:12
  • 10
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 05.12 12:59
  • 6
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 05.12 11:02
  • 0
Бескорыстная Польша вводит оплату проживания для украинских беженцев
  • 05.12 10:17
  • 4
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 05.12 09:23
  • 1
В США рассказали о первом боевом подразделении с российским Су-57
  • 04.12 16:44
  • 2
Запад боится пойти на уступки Путину — даже ради мира на Украине
  • 04.12 16:36
  • 3
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 04.12 13:15
  • 2
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря