Корабль Orion совершит новый облет Луны - NASA

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Тестовый беспилотный американский космический корабль Orion в понедельник совершит в автономном режиме второй по счету облет Луны на низкой высоте, после чего направится к Земле, сообщает NASA.

Максимальное приближение к поверхности Луны составит около 129 км.

Как сообщало NASA, 1 декабря Orion совершил успешный маневр по схождению с дальней ретроградной орбиты вокруг Луны, где он находился шесть дней. На тот момент расстояние до поверхности Луны составляло порядка 85 тыс. км. Нахождение корабля этой орбите позволило оценить возможности аппарата и протестировать его системы на большом расстоянии от Земли.

11 декабря Orion должен приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии.

На его борту находится манекен, датчики на котором должны измерять воздействие условий полета на будущие экипажи.

Американский космический корабль Orion в рамках тестового беспилотного полета 21 ноября совершил свой первый успешный облет Луны. В районе Обратной стороны Луны Orion пролетел на высоте 130 км от поверхности на естественного спутника Земли, а затем начал постепенно удаляться от него в целях выхода на запланированную дальнюю ретроградную орбиту вокруг естественного спутника Земли.

Запуск корабля был осуществлен 16 ноября сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Ракета стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн. По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет естественного спутника Земли. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.