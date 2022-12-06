Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС

Губернатор Хабаровского края рассказал в интервью ТАСС о задачах на будущий год

Несмотря на сложную экономическую обстановку и постоянно меняющиеся условия, в Хабаровском крае продолжают запускать новые предприятия, реализовывать инфраструктурные проекты, с удвоенной силой развивать оборонно-промышленный комплекс. О том, как регион преодолевает трудности, и о задачах на будущий год в интервью ТАСС рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Производство справляется с трудностями

— Михаил Владимирович, на первые годы вашего губернаторства выпали события мирового масштаба: сначала пандемия, затем спецоперация, мобилизация. Многие проекты замерли, многие договоренности приходится пересматривать, искать новые источники финансирования. Как вы справляетесь с этой ситуацией?

— Действительно, за два с небольшим года мы пережили пандемию, два крупных наводнения, лесные пожары в труднодоступных местах, африканскую чуму свиней, теперь еще и птичий грипп на птицефабрике в Комсомольске-на-Амуре. И, конечно, сейчас мы живем в реальности специальной военной операции, в противостоянии с коллективным Западом. Переживаем мы все это благодаря упорству, патриотизму, трудолюбию наших людей, нашего народа.

В экономике, во всех отраслях, за исключением нескольких, отмечается рост. Все крупнейшие инвестиционные проекты реализуются в срок. Более того, мы запустили ряд крупных проектов, которые уже находятся в высокой степени реализации. Это, конечно, реализация крупного инвестпроекта по строительству Тихоокеанской железной дороги и порта Эльга. Это модернизация наших нефтеперерабатывающих заводов — и Комсомольского НПЗ "Роснефти", и Хабаровского НПЗ по линии Независимой нефтегазовой компании.

Большие изменения происходят в лесоперерабатывающей отрасли. Запрет на экспорт круглого леса заставил бизнес вкладываться в новые производства на территории региона, развивать их. Рост демонстрирует и добывающая промышленность: на 15,5% увеличилась добыча золота — до конца года планируется произвести рекордные 27 т золота. В два с половиной раза выросло производство медного концентрата, в полтора раза — серебра. За десять месяцев в Хабаровском крае выпустили свыше 55 т вольфрама в концентрате.

В срок реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. Русская медная компания строит Малмыжский горно-обогатительный комбинат на месторождении меди, компания "Полюс" стала владельцем проекта по освоению месторождения золота "Чульбаткан" вместо канадской компании "Кинросс Голд", которая ушла с российского рынка. "Полюс" пересматривает техпроцессы после канадцев, есть вопросы по глубине переработки, извлечению золота. Компания более рачительно относится к нашим недрам и планирует увеличить извлекаемость золота.

— Важнейшими для региона являются авиастроительная и судостроительная отрасли. Как обстоят дела с выпуском продукции оборонного комплекса?

— Машиностроение в целом демонстрирует устойчивость. Например, Амурский судостроительный завод загружен гособоронзаказом до 2028 года. В июне на нем был заложен новый корвет "Разумный", идет строительство корвета "Быстрый". На Хабаровском судостроительном заводе заложили дноуглубительный несамоходный землесос, на достроечную базу отправили два краболова, которые возведены по заказу магаданской компании.

И меня очень радует позиция инвесторов проекта Тихоокеанской железной дороги и порта Эльга, которые приняли политическое решение собрать два буксира ледового класса на нашем Хабаровском судозаводе. Мы как раз искали заказы. Заключимся по буксирам в ближайшие месяцы, а срок строительства и сдача подрядчику — ровно через два года, то есть аккурат к запуску порта Эльга. Как только эти буксиры будут сданы и порт начнет выходить на проектную мощность, будет размещен еще один заказ на два ледовых судна.

— А Хабаровский судозавод справится со строительством таких судов?

— Справится. Предприятие построило два краболова примерно в тех же размерах. Длина буксира — 35 м, что сопоставимо с краболовом. Таким образом, Хабаровский судостроительный завод будет загружен на четыре года.

— Авиастроительный сектор, напротив, чувствует себя не так хорошо. Когда, на ваш взгляд, ситуация выправится?

— Снижение показателей в авиастроительной отрасли превысило 74%. Из-за перехода на отечественные двигатели пока не отгружается продукция Sukhoi Superjet New (SSJ-New). Однако заделы наши труженики в Комсомольске-на-Амуре делают — корпуса самолетов собираются. C марта, если все пойдет по графику, а мы на это очень надеемся, начнем ставить двигатели и отдавать машины заказчику. Объемы отгружаемой продукции в 2023 году вырастут кратно, будет очень резкий скачок, поэтому в целом — справляемся.

Кроме того, по соглашению, заключенному на прошедшем Восточном экономическом форуме между Объединенной авиастроительной корпорацией и "Аэрофлотом", с 2023 по 2030 год планируется поставка 89 SSJ-New.

В Комсомольске-на-Амуре ведется строительство сборочного цеха для самолетов "Байкал", которые станут альтернативой многоцелевому советскому самолету Ан-2. То есть кластер авиастроения получает новые предприятия, новые компетенции. В итоге получится, что Хабаровский край собирает и боевую авиацию, и ближнемагистральные самолеты, и малую авиацию.

Города станут лучше

— Как вы оцениваете развитие самого Комсомольска-на-Амуре? В городе уже несколько лет реализуется долгосрочный план комплексного социального-экономического развития, но не сказать, что гладко.

— В 2020 году, когда я начал руководить регионом, по некоторым объектам долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре были отставания до четырех лет. На сегодня отставания либо сокращены до одного года с планами наверстывания сроков, либо эти объекты уже введены. Имею в виду, например, построенные спортивные комплексы.

Долгосрочный план развития города, разработанный по поручению президента России Владимира Путина, — ключевой для нас проект. Он находится на моем личном контроле. Сейчас активно ведутся работы по строительству гидрозащитных сооружений. За минувшие два года нам удалось скорректировать проектные решения, удешевившие стройку более чем на 1,2 млрд рублей. На объекты зашли новые подрядчики, заменившие прежних, не справлявшихся с работой. Активно строится детский больничный комплекс — еще один проблемный объект плана. Работу там развернула Военно-строительная компания, нареканий к ней нет.

— В каком году завершатся мероприятия плана?

— В 2024 году план будет полностью выполнен. В 2020-м было очевидно, что по ряду мероприятий, в частности по гидрозащите, мы уходим далеко за 2026 год. Сегодня же есть понимание, что дамбы будут достроены в 2024 году, а при сохранении набранных темпов не исключено, что работы завершатся в конце 2023 года.

— Продолжим тему развития городов. По поручению президента идет разработка планов развития дальневосточных городов. Какая работа ведется по реализации мастер-плана Хабаровска?

— Мастер-план — это не вещь в себе. Это документ, основанный на мнении людей, разработанный крупнейшим и самым авторитетным конструкторским бюро "Стрелка". Мы его дошлифовали и в ближайшее время представим помощнику президента Максиму Орешкину. Кроме того, мы договорились с Минвостокразвития о поддержке строительства с помощью механизма "дальневосточной концессии" тех объектов, которые включены в мастер-план.

Также знаковым для нас является проект соединения существующей набережной Амура с дамбой Южного округа. Это позволит объединить центральную часть Хабаровска с южной и сформировать большое культурно-досуговое пространство — самую протяженную набережную в России длиной 9 км. Здесь уже будем работать с госкорпорацией "Туризм.РФ", с которой подписали соглашение на ВЭФ-2022. Важным также является проект строительства нового здания Дальневосточного художественного музея, фактическая реализация которого начнется в следующем году.

В рамках мастер-плана запланировано и развитие жилищного строительства, комплексная застройка по проекту "Дальневосточный квартал", развитие микрорайона Ореховая Сопка в Хабаровске, строительство нескольких развязок, детских садов, школ.

— А что с мастер-планами Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани?

— Работа идет. Осенью комсомольчане активно участвовали в форсайт-сессии, на которой собирали идеи развития города. Сейчас мы занимаемся выбором партнера, который сделает профессиональный мастер-план. Советская Гавань — это следующий этап. Будем опираться на крупнейшие компании, которые работают в Ванинско-Советскогаванском транспортном узле. Это справедливо, поскольку они в первую очередь заинтересованы в преображении города.

Поддержка военных и их семей

— Михаил Владимирович, год был непростым, но он подходит к концу. Что считаете своим главным достижением как губернатора за этот год и что, на ваш взгляд, станет главным вызовом в 2023-м?

— Главное достижение — это общественно-политическая стабильность, а ее производная — рост экономики, увеличение числа рабочих мест, повышение валового регионального продукта, промпроизводства. Все это — следствие общественно-политической стабильности, согласия в обществе и объединения вокруг президента страны. Вся социология говорит об этом.

А вызовы... Вызовы — это, конечно, работа на победу в специальной военной операции, поддержка наших Вооруженных сил. Важно, чтобы наши воины чувствовали заботу родного края и страны, а их семьи были обеспечены всем необходимым. Для это мы открыли 16 центров поддержки семей мобилизованных, оказываем адресную помощь, стучимся в каждую дверь и будем продолжать это делать.

— Будет ли увеличен объем помощи семьям мобилизованных, введены новые меры поддержки?

— Обязательно будем это делать и делаем это поступательно. Так, на последнем заседании оперативного штаба решили освободить семьи всех наших мобилизованных от платы за вывоз твердых бытовых отходов.

Плюс все меры, которые мы уже приняли, должны доводиться в срок. Призванным в рамках частичной мобилизации жителям края выплачивается единовременное пособие в размере 150 тыс. рублей. Студенты, чьих отцов мобилизовали, получают единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. В Хабаровске и семи районах края детей мобилизованных бесплатно кормят в школах.

Будем наращивать поддержку семей мобилизованных. В то же время думаем не только о своих жителях, но и о жителях города Дебальцево Донецкой Народной Республики, над которым мы взяли шефство.

— Какие мероприятия в Дебальцеве запланированы на 2023 год?

— Все мероприятия на будущий год распланированы, в бюджете деньги заложены. В следующем году там планируется ремонт школ и детских садов. Деньги выделяем за счет экономии на государственных управленческих расходах. Ни одного рубля с социальных или инвестиционных статей мы не сняли. Сняли только с себя.

— А что было сделано в этом году?

— В этом году ремонтировали инфраструктуру для детей и коммунальные сети. В частности, капитально отремонтировали детсад "Ладушки", Центр детского и юношеского творчества, библиотеку, литературно-исторический музей. Сейчас обновляем спорткомплекс "Локомотив", восстанавливаем бассейн, бурим скважины для котельных города. Отремонтировали 15 дорог, поставили 16 единиц дорожной и спецтехники, пять автобусов. Детям из Дебальцева в этом году организовали выезд на Черноморское побережье Краснодарского края.

В настоящее время мы сформировали аварийные бригады, которые будут следить за ходом отопительного сезона в холодный период. Помогаем в этом администрации Дебальцева, которая не всегда может организовать работы из-за отсутствия кадров, оборудования и техники. На месте от нас работает небольшая управленческая команда из пяти человек, а также свыше 100 строителей из разных регионов, в том числе из Хабаровского края.

— Какую помощь регион оказывает военнослужащим?

— На предприятиях Хабаровского края по запросу Восточного военного округа и наших добровольцев налажено производство вещевого имущества — термобелья, спальных мешков, палаток. Кроме того, к Новому году будет готова опытная партия вездеходов-багги — легких и проходимых. Их сборка идет в Хабаровске, первые образцы я уже видел. Зимой мы их протестируем совместно с военными на наших полигонах и наладим серийное производство.

Помимо этого, готовим в Хабаровске площадку под сборку квадрокоптеров — как легких, так и тяжелых. Этот проект реализуется совместно с партнерами из-за рубежа. К весне инвестор планирует наладить серийное производство.

— Насколько сильно мобилизация повлияла на и без того непростой кадровый вопрос?

— Мобилизация повлияла на все отрасли, потому что мобилизованные граждане работали в совершенно разных областях. Работники наших предприятий сегодня выполняют поставленные Родиной задачи, но мы не отметили существенного роста вакансий после объявления частичной мобилизации. По нашим оценкам, призыв не должен повлиять на результаты работы компаний, поскольку те, кто остались на местах, увеличивают производительность и выработку.

В народном хозяйстве сегодня наиболее востребованы монтажники, слесари, станочники, медсестры, машинисты, электрогазосварщики, водители, врачи, инженеры, преподаватели и бухгалтеры. Кадры в том числе привлекаем из других регионов страны. Для этого каждая компания оценивает свои потребности, работает через МВД и правительство, может при необходимости привлечь иностранную рабочую силу.

Разворот на Восток

— Есть ли уже эффект от декларированного "разворота на Восток"? Возросла ли торговля между Хабаровским краем и регионами Китая, КНДР, других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)? Есть ли интерес к региону у инвесторов из этих стран?

— Наши предприятия активно ведут внешнеэкономическую деятельность, торговля развивается. В основном мы видим рост по импорту продукции в секторе машин и механизмов, продукции народного потребления. Растет энергический экспорт — в частности, уголь поставляется не только в Китай, но и в Индию, в Индонезию, на Филиппины, во все страны АТР. Активно экспортируются наши стройматериалы.

Приведу несколько цифр. Внешняя торговля с Китаем в этом году выросла на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, с Малайзией — на 43%, с Вьетнамом — почти на 8%, с Индонезией — в 3,3 раза, с Индией — почти в 6 раз.

— А что с планами создания трансграничной территории опережающего развития на острове Большой Уссурийский. Работа над этим замыслом уже идет?

— Работа идет, мы свои пожелания сформулировали и передали китайской стороне. Не так давно прошло заседание межправительственной российско-китайской комиссии, где затрагивался этот вопрос.

Мы увязываем создание ТОР с открытием грузопассажирского пункта пропуска на Большом Уссурийском. Правительство края считает, что сначала нужен грузопассажирский пункт пропуска, а потом уже можно говорить об освоении территории. Мы ставим лошадь впереди телеги, как и должно быть.

— Михаил Владимирович, что вы пожелаете жителям Хабаровского края в новом году?

— Здоровья! И всем нам — победы в специальной военной операции! Чтобы наши воины вернулись домой с победой, живые и здоровые!

Беседовала Евгения Летта