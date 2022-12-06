Корейская волна инвестиций в США — бизнес и ничего политического? - Мнения ТАСС

Игорь Иванов — о проблемах экономических отношений Сеула и Вашингтона

Благодаря росту экономического и торгового влияния Республики Корея в мире в последние десятилетия в американо-южнокорейских отношениях можно наблюдать некоторую трансформацию. Их связи, кажется, стали более равноправными по сравнению с ХХ веком — во всяком случае, теперь уже американские президенты привлекают южнокорейские инвестиции.

Так, в мае 2022 года Hyundai Motor объявила об инвестициях $10,5 млрд, в июле Samsung Electronics сообщила о намерениях вложить почти $200 млрд в течение 20 лет в производство полупроводников в Техасе.

Летом южнокорейская SK Group рассказала о планах по инвестированию $22 млрд в проекты на американской земле в сфере микросхем, "зеленых" технологий и биотехнологий. Кроме того, в июле было основано совместное предприятие SK Group и американской компании Ford, которое займется производством аккумуляторов для электромобилей в штатах Теннеси и Кентукки. Стоимость проекта оценивается в $7,7 млрд, SK Group возьмет на себя половину этой суммы.

В октябре японская Honda и южнокорейская LG Energy Solution договорились вложить $3,5 млрд в завод по производству аккумуляторов в Огайо.

Суммы впечатляют, а критики на этом фоне отмечают, что инвестиции южнокорейских гигантов в американскую экономику означают, что в самой Республике Корея ими не будут создаваться новые рабочие места и производственные площадки. При этом непонятно, насколько эти вливания добровольны, а не вынуждены — в последнее время в США явно крепнут протекционистские тенденции в духе "Америка прежде всего". Переманивая Сеул на свою сторону в торговом и технологическом противостоянии с Китаем, Вашингтон как будто бы предлагает взамен свой рынок, но и здесь все происходит не так гладко, как можно было бы ожидать от "идиллических" союзников.

Очередным камнем преткновения стал и американский закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), пока лишивший южнокорейских автопроизводителей льгот на рынке электромобилей в США, а также и ограничения на торговлю с Китаем в сфере полупроводников.

Торговля полупроводниками

В начале октября Соединенные Штаты решили "обуздать" поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай. Это, вероятно, стало неприятным сюрпризом для южнокорейской стороны — на КНР приходится до 60% экспорта Южной Кореи в сфере полупроводников. При этом Samsung Electronics и SK Hynix владеют заводами в Поднебесной, для их функционирования необходимы поставки американских комплектующих. В Вашингтоне разрешили этим компаниям продолжить поставки в течение года, но это не избавляет их от проблем в будущем.

Китай же в целом является на сегодня крупнейшим торговым партнером Республики Корея, и возникает закономерный вопрос, почему Сеул готов поступиться выгодными отношениями в угоду политическим интересам Вашингтона? Несмотря на то что Республика Корея — один из крупнейших производителей микросхем, она зависит от американских технологий — разработок и программного обеспечения. "В нашей отрасли полупроводников существует системный дисбаланс. Сохраняя сильную конкурентоспособность в производстве полупроводниковых микросхем памяти, она достаточно [сильно] зависит от импорта оборудования", — говорится в докладе Ассоциации международной торговли Республики Корея (KITA).

"Компаниям сложно обозначить свою позицию, поскольку вопрос касается внешней политики и безопасности. Мы не можем ни потерять Китай, на который приходится до половины спроса в мире, ни игнорировать требования США, поскольку нам нужно импортировать оборудование для технологического развития", — сказал представитель южнокорейской отрасли на правах анонимности газете "Хангёре".

Электрокары и закон о снижении инфляции

В мае во время визита в Республику Корея президент США Джо Байден встретился с председателем компании Hyundai Motor Group Чон Ый Соном, чтобы лично поблагодарить за инвестиции. Южнокорейский автомобильный гигант тогда объявил о планах вложить $10,5 млрд в американскую экономику. В рамках этой суммы в штате Джорджия будет возведен промышленный мегаобъект по производству электромобилей и батарей стоимостью $5,5 млрд. Как указывали СМИ, этот завод станет крупнейшим экономическим проектом для штата.

Инвестиции южнокорейских компаний Джо Байден преподносил как собственную заслугу и указывал на новые рабочие места, которые будут созданы при его посредничестве. Это было особенно важно для Демократической партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Однако гармонию нарушил американский закон о снижении инфляции, подписанный все тем же Байденом 16 августа. Среди прочего он содержит пункт о предоставлении льгот при покупке электрокаров на сумму до $7,5 тыс., но ими можно воспользоваться только в том случае, если автомобиль, включая батарею, был собран в Северной Америке. Сегодня же Hyundai и аффилированная с ней KIA собирают электрокары в Южной Корее и лишь затем экспортируют их в США.

Понятно, какую реакцию в южнокорейских бизнес-кругах вызвал такой поворот событий. СМИ сообщали о поездке 24 августа главы Hyundai в США якобы для переговоров по этому вопросу. Активизировалось правительство Республики Корея. Власти посчитали закон нарушением двустороннего соглашения о свободной торговле и не исключили подачу жалобы в ВТО. Речь шла также об обсуждении совместных действий с другими странами, чьи интересы пострадали из-за закона, такими как Швеция, Япония, ФРГ.

На этом фоне издержки концерна на лоббирование в высоких кабинетах США кажутся напрасными. А по данным некоммерческой организации OpenSecrets, в 2021 году Hyundai Motor потратила на эти цели $1,2 млн, KIA — $960 тыс.

На "обеспокоенность" южнокорейского бизнеса пришлось все же реагировать не только властям Южной Кореи, но и (пусть с некоторой задержкой) руководству США. Закон о снижении инфляции и его льготы стали предметом обсуждений президентов двух стран Юн Сок Ёля и Джо Байдена. После встречи в Нью-Йорке американский лидер в свойственной американской дипломатии "византийской манере" направил письмо своему коллеге — в нем не содержалось предметных обещаний, но было выражено "понимание" позиции Сеула. Джо Байден также подчеркнул необходимость "дальнейших честных и открытых консультаций с Южной Кореей" по этой проблеме.

Тем не менее эксперты уже тогда выражали сомнения в возможности изменения пунктов американского закона о льготах, особенно перед промежуточными выборами в США. В сущности, южнокорейскому автогиганту осталось лишь смириться с еще одним проявлением принципа "Америка прежде всего" и перенести начало строительства завода. Что, видимо, и было сделано.

25 октября — примерно на шесть месяцев раньше первоначально заявленных планов — в Джорджии состоялась церемония закладки фундамента предприятия с участием председателя Hyundai и губернатора штата. Тем не менее начало массового производства на этом объекте ожидается лишь в первой половине 2025 года.

Прагматичная сдержанность Hyundai, вероятно, объяснима — США остаются вторым по размеру автомобильным рынком в мире и являются важной частью глобальных амбиций компании. Тем не менее, кстати, первое место занимает все тот же Китай. Южнокорейский автоконцерн планирует занять 12% мирового рынка электромобилей к 2030 году и продавать в США около 840 тыс. авто под марками Hyundai, KIA и Genesis. В этих условиях южнокорейские компании, включая автомобильные и полупроводниковые, начинают искать новых партнеров среди производителей лития за пределами КНР.

В то же время положения о льготах заставит переориентироваться всех производителей. "Ни один электрокар, находящийся сейчас на рынке, не будет соответствовать требованиям на полную скидку, когда в 2023 году начнут действовать положения, применяемые к батареям", — заявили в Альянсе инноваций автомобильной отрасли.

Рынок оружия

Не менее интересно понаблюдать за реакцией США на продвижение Республики Корея на оружейном рынке, где традиционно сильные позиции занимают американские экспортеры.

После майской встречи лидеры двух стран, кроме всего прочего, заявили и о готовности к сотрудничеству в области цепочек поставок в оборонной промышленности, совместной разработке и производству оружия. Однако на фоне крупных сделок южнокорейских компаний с Польшей складывается впечатление, что между ними может назреть конкуренция.

Президент Юн Сок Ёль выдвинул амбициозную цель — сделать Республику Корея четвертым в мире экспортером оружия после США, РФ и Франции к 2027 году. На данный момент Южная Корея восьмая в этом списке. Как пишут СМИ и специалисты, южнокорейское вооружение обладает рядом преимуществ — оно дешевле американского, но сравнимо с ним по качеству, к тому же зачастую и совместимо с ним. При этом компании из Южной Кореи демонстрируют большую готовность к производству и передаче технологий сообща.

Напомню, в июле Варшава договорилась с южнокорейскими производителями о поставках 48 истребителей, 980 танков K2, 672 САУ K9 на общую сумму до $15 млрд, что станет крупнейшим успехом южнокорейской оборонной промышленности на внешнем рынке, если все пункты контрактов будут выполнены. При этом 800 из 980 танков будут произведены на территории Польши хотя бы частично.

Кроме того, в Сеуле заверяют, что способны справиться с заказами быстрее, чем их американские коллеги. Во всяком случае, в октябре Польша подписала контракт на поставку 288 южнокорейских РСЗО Chunmoo, сократив число планируемых к приобретению американских комплексов HIMARS. А министр обороны Мариуш Блащак прямо объяснил, что производители из США не смогли бы поставить продукцию к желаемому сроку.

Как сообщила ранее газета Politico со ссылкой на источники, активность южнокорейских корпораций начала вызывать некоторое беспокойство в кругах военно-промышленного комплекса США. Американские компании могли бы рассчитывать, что в условиях украинского кризиса страны Восточной Европы обратятся именно к ним, чтобы восполнить арсеналы и парк техники.

В то же время, как написала газета, американские чиновники сохраняют чувство превосходства, считая, что американское оружие качественнее. "Это исключительно маркетинговое наступление Южной Кореи. Они еще не доказали, что способны справляться с заказами так быстро, как обещают", — сказал один из источников Politico.