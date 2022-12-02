Норвегия заявила, что удвоит число инструкторов для обучения украинских солдат в 2023 году

Власти королевства намерены в следующем году увеличить число таких инструкторов "с 75 до 150"

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Норвегия направит в два раза больше военных инструкторов для подготовки украинских военнослужащих в следующем году. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении министерства обороны королевства.

Как в нем указано, власти Норвегии намерены в 2023 году увеличить число инструкторов по военной подготовке украинских солдат "с 75 до 150". Таким образом королевство стремится расширить свой вклад в миссию Евросоюза по обучению украинских военных, отмечается в тексте.

Ранее власти Норвегии выделили 150 млн крон (около $15 млн) на подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины.