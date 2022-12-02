Макрон считает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине все еще возможны

Как отметил президент Франции, мирный договор должен устраивать обе стороны конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Переговоры по урегулированию кризиса на Украине все еще возможны, и мирный договор должен устраивать обе стороны конфликта. Такое мнение президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил в интервью телеканалу ABC, часть которого была опубликована в четверг.

"Возможно ли вернуться за стол переговоров и договориться о чем-нибудь? Я думаю, что это все еще возможно", - сказал Макрон.

"Хороший мир - это не тот мир, который будет навязан Украине другими. Хороший мир - не тот мир, от которого одна из сторон откажется в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - добавил он.

Президент Франции 1 декабря прибыл с государственным визитом в США. На предстоящей в четверг встрече со своим американским коллегой Джо Байденом Макрон обсудит в том числе обеспечение энергетической безопасности Украины в свете проводимой РФ специальной военной операции.