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Военное обозрение

Американский обозреватель заявил о необходимости вывода помощи США Украине на новый уровень из-за «зимы бесчеловечности»

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Источник изображения: topwar.ru

Россия приступила к использованию зимы в качестве одного из инструментов войны. В этом уверен обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон. Он называет эту стратегию «путинской (российской) зимой бесчеловечности», разумеется, забывая дополнить, что к такой ситуации привел сам «коллективный Запад» во главе с США, поддерживая дальнейшую эскалацию конфликта на Украине.

Как считает Коллинсон, Россия якобы пытается сломить волю украинцев к сопротивлению и заодно проверить, сколь щедры окажутся страны Запада, которые вынуждены вливать огромные средства в финансирование Украины, ее военной и гражданской инфраструктуры. По мнению обозревателя, интенсивные атаки российской армии вновь делают актуальным вопрос о целесообразности дипломатического урегулирования, а также об оказании дальнейшей финансовой помощи киевскому режиму.

Ряд политических деятелей в США уже ставят под вопрос нужность финансирования Киева, по крайней мере, в таких масштабах. Кроме того, все чаще пишут о приближении риска ядерной войны, о распространении конфликта на территорию стран НАТО. Однако, считает Коллинсон, дебаты в США по поводу оказания помощи Украине будут только усиливаться. Например, сейчас помощь становится все более активной по сравнению с ситуацией несколькими месяцами ранее.

Власти Украины, между тем, также понимают, что Запад может сократить военную и финансовую помощь. Поэтому Владимир Зеленский и его окружение продолжают информационное давление на западные страны, пытаясь воспрепятствовать сокращению помощи.

Сейчас и в странах Запада будут обсуждать более активно сложившуюся ситуацию. Например, встреча президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона способна внести некие коррективы в оказание помощи Украине. Обозреватель напоминает, что Макрон даже после начала специальной военной операции на Украине продолжал регулярное общение с главой российского государства Владимиром Путиным.

Макрон и ранее говорил о необходимости разрешения ситуации мирным путем, но всегда подчеркивал, что переговоры возможны лишь в случае соответствующего согласия украинского руководства. Однако силовое воздействие России на Украину таково, что сейчас Киеву придется либо поступиться своими интересами, либо продолжать вооруженный конфликт с целью выторговать более выгодные условия для себя в предстоящем переговорном процессе.

Если отбросить привычную для американской прессы демагогию, мы видим, что тема переговоров становится все более обсуждаемой на Западе. Но в США очень влиятельна линия, что Украина должна получать всестороннюю поддержку, как можно больше оружия и боеприпасов, поскольку лишь в этом случае она сможет настаивать на выгодных для себя условиях.

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Франция
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