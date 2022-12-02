"Кто-то помогает, а кто-то "бабки спасает". Медведев считает СВО водоразделом для бизнеса

Как заявил председатель "Единой России", "обратного хода не будет"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Поведение предпринимателей в ситуации специальной военной операции (СВО) является показательным: одни представители бизнеса помогают, другие меняют гражданство. Об этом в четверг заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с волонтерами и благотворителями, которые участвуют в гуманитарной миссии партии.

"Наше предпринимательское сословие - оно разное. Очень часто по-разному о них даже отзываются. Не секрет, что до поры до времени у нас к предпринимателям, особенно в 90-е годы и впоследствии, было настороженное отношение: зарабатывают на нас и так далее. Вот этот период, который мы сейчас переживаем, дает возможность каждому раскрыть свою сущность - кто-то собирает посылки для фронта, помогает нашим бойцам, помогает их семьям, а кто-то гражданство меняет, чтобы бабки спасти. Вот вся разница. Это уже водораздел, обратного хода не будет, это надо понимать. Это, если хотите, искупление, но через это надо пройти", - сказал он.

Встреча с волонтерами и благотворителями, которые участвуют в гуманитарной миссии партии, приурочена ко дню рождения "Единой России". Встреча открывает декаду приемов граждан в региональных отделениях партии, которые пройдут с 1 по 10 декабря. Каждый день декады будет посвящен отдельной тематике, в том числе вопросам образования, здравоохранения, социально значимым и трудовым вопросам, а также вопросам ЖКХ и старшего поколения.