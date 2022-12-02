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ТАСС

Глава Минобороны Финляндии считает, что мир находится в начале второй холодной войны

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Антти Кайкконен
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.
Источник изображения: © AP Photo/Olivier Matthys

Антти Кайкконен заявил, что нынешние события на Украине приведут к существенным изменениям в отношениях с Россией в долгосрочной перспективе

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен считает, что на фоне нынешних событий на Украине мир находится в начале второй холодной войны. Такое мнение он высказал в четверг в ходе панельной дискуссии в рамках Берлинской конференции по безопасности.

"Я боюсь, что мы находимся, скажем так, в начале второй холодной войны. Это будет длиться долгое время", - сказал Кайкконен. "Это печально, но, я говорю, это действительно так", - добавил он.

В то же время финский министр утверждал, что нынешние события на Украине приведут к существенным изменениям в отношениях с Россией в долгосрочной перспективе.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Финляндия
Персоны
Путин Владимир
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