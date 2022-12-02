Портфель экспортных оружейных заказов РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд - глава ФСВТС

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Несмотря на западные санкции, Россия сохраняет второе место в мире по экспорту оружия с портфелем заказов $50-55 млрд, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Сегодня Россия продолжает уверенно занимать второе место в мире по экспорту вооружения и военной техники, сотрудничая с более чем 100 государствами мира, а портфель экспортных заказов сохраняется на уровне 50-55 млрд долларов США", - говорится в поздравлении Шугаева к 22-летию ФСВТС, опубликованном на сайте службы.