Войти
Интерфакс-АВН

Портфель экспортных оружейных заказов РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд - глава ФСВТС

614
1
0
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Фото : ФСВТС

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Несмотря на западные санкции, Россия сохраняет второе место в мире по экспорту оружия с портфелем заказов $50-55 млрд, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Сегодня Россия продолжает уверенно занимать второе место в мире по экспорту вооружения и военной техники, сотрудничая с более чем 100 государствами мира, а портфель экспортных заказов сохраняется на уровне 50-55 млрд долларов США", - говорится в поздравлении Шугаева к 22-летию ФСВТС, опубликованном на сайте службы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
15.11.2021
Россия и ОАЭ обсуждают возможность модернизации ЗРПК "Панцирь-С1"
28.06.2021
Коронавирус не снизил спрос на оружие в мире - глава ФСВТС
14.12.2020
В США заявили о ненужности российских МиГов
23.07.2020
Портфель заказов экспорта российских вооружений на начало 2020 года превысил $55 млрд
23.10.2019
Назван доход России от продажи оружия в Африку
29.08.2019
Строительство завода автоматов Калашникова в Венесуэле завершится в 2020-2021 году
01.07.2010
Главной особенностью форума «Технологии в машиностроении-2010» станет его насыщенная деловая программа
1 комментарий
№1
02.12.2022 13:58
а как  же  своя  армия? Чем  воевать должна? Кто ей  ракеты  будет делать и  самолеты?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 20:23
  • 3
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 02.12 20:18
  • 2
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 02.12 19:57
  • 39105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.12 19:55
  • 3
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 02.12 19:35
  • 3
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 02.12 15:19
  • 103
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 02.12 13:58
  • 1
Портфель экспортных оружейных заказов РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд - глава ФСВТС
  • 02.12 06:21
  • 2
Компания ICON получила аванс от NASA на трехмерную печать домов для лунных колонистов
  • 02.12 06:14
  • 3
Замглавы Ростеха и гендиректор РОЭ награждены орденами "За заслуги перед Отечеством"
  • 02.12 05:39
  • 2
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 02.12 02:14
  • 1
ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подлодку
  • 02.12 02:08
  • 1
Балтфлот в новом году нарастит интенсивность подготовки тактических групп
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ