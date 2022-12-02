Глава Минобороны Венгрии заявил, что страна против поставок летального оружия на Украину

Криштоф Салай-Бобровницки считает, что необходимо как можно скорее вернуться к переговорам

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что республика придерживается твердой позиции не поставлять летальное оружие на Украину, отметив, что необходимо как можно скорее вернуться к переговорам для урегулирования конфликта. Об этом он заявил в четверг, выступая на Берлинской конференции по безопасности.

"Венгрия твердо придерживается позиции не поставлять летальное оружие на Украину", - сказал Салай-Бобровницки. Причиной этому, по его словам, является защита национального венгерского меньшинства. Вместе с тем глава Минобороны Венгрии подчеркнул, что страна оказывает всеобъемлющую помощь Киеву и поддерживает "суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах". "В то же время мы серьезно обеспокоены возможностью дальнейшей эскалации", - сказал он. При этом Салай-Бобровницки указал, что необходимо не допустить, чтобы НАТО стала прямой стороной конфликта на Украине.

Кроме того, венгерский министр призвал к скорейшему возвращению за стол переговоров для урегулирования конфликта. "Переговоры сохраняют жизни", - заключил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.