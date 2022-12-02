Конструктор "Обуховского завода" Щербаков: дрон Добрыня" можно переделать под спецификации Минобороны за месяц

ЦАМТО, 1 декабря. Выпускаемый концерном ВКО "Алмаз-Антей" гражданский квадрокоптер "Добрыня" можно переделать под спецификации Минобороны РФ всего за месяц.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил главный конструктор по разработкам гражданского назначения "Обуховского завода", входящего в концерн ВКО "Алмаз-Антей", Егор Щербаков.

"Разработка БЛА "Добрыня" велась для гражданского рынка и, в первую очередь, предполагала развитие компетенций в данном направлении. Если наши военные проявят интерес к "Добрыне", то с учетом наших наработок мы способны в короткий, не более месяца, срок модернизировать БЛА до уровня, удовлетворяющего их требованиям", – сказал "РИА Новости" Е.Щербаков.

По его словам, "Добрыня" был построен на общеизвестном типовом решении, чтобы ускорить его разработку.