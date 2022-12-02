Дрон "Добрыня" построен на типовом решении, рассказал конструктор

Конструктор Щербаков: дрон "Добрыня" построен на типовом решении для ускорения создания

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Выпускаемый концерном "Алмаз-Антей" квадрокоптер "Добрыня" построен на типовом решении, чтобы ускорить его создание, рассказал в четверг РИА Новости главный конструктор по разработкам гражданского назначения "Обуховского завода", входящего в концерн, Егор Щербаков.

Ранее ряд военных блогеров и экспертов высказал критические замечания в отношении "Добрыни". Так, заявлялось, что "Добрыня" собран полностью из иностранных деталей.

"Конкретные модели иностранных БПЛА за основу разработки не брались, но ориентировались на класс БПЛА (спортивные FPV-дроны), что было сделано для ускорения разработки и применения передовых разработок, которые можно серийно производить на предприятии без применения дорогостоящих в подготовке операций (литье, штамповка и тому подобное)", - сказал Щербаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что типовое решение по применению четырехмоторной схемы было взято из-за того, что для данного типа БПЛА это на текущий момент самая оптимальная схема, что подтверждается практикой: большинство выпускаемых в мире аппаратов этого класса – четырехмоторные.

"Так как мы выступаем в роли догоняющих на рынке, то нельзя было не воспользоваться опытом конкурентов. Особенно с учетом срока, в течение которого было запущено серийное производство БПЛА. В том числе поэтому в основу модели лег класс спортивных FPV-устройств, причем не конкретной модели, а именно сплав наработок и концепций, постепенно появлявшихся в нем", - пояснил он.

Конструктор подчеркнул, что главное – изделие серийно выпускаются уже сейчас, дрон можно купить, его не нужно перепрошивать для использования в России.

"Работа "Добрыни" не зависит от капризов иностранных фирм, наши БПЛА не могут быть удаленно заблокированы через прошивку", - сказал специалист.

Ранее Щербаков отметил, что отечественные комплектующие составляют существенную долю в дроне "Добрыня". В частности, двигатели, контроллер и ПО дрона – собственной разработки "Алмаз-Антея".