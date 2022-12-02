Си Цзиньпин поговоркой описал влияние конфликта на Украине на не вовлеченные стороны

Глава КНР изложил принципиальную позицию Пекина по украинскому кризису, отметив, что в Китае существует старая поговорка: "При пожаре на городских воротах и рыбе в пруду приходится плохо"

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Глава КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем китайской поговоркой описал степень влияния украинского кризиса на страны, не участвующие напрямую в конфликте.

Как передает Центральное телевидение Китая, стороны обменялись мнениями по поводу украинского кризиса. Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Пекина по украинскому кризису, отметив, что в Китае существует старая поговорка: "При пожаре на городских воротах и рыбе в пруду приходится плохо".

Шарль Мишель прибыл с визитом в Пекин 1 декабря. Ожидается, что он также проведет встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.