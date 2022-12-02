Войти
ТАСС

Си Цзиньпин поговоркой описал влияние конфликта на Украине на не вовлеченные стороны

475
0
0
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: © AP Photo / Ng Han Guan

Глава КНР изложил принципиальную позицию Пекина по украинскому кризису, отметив, что в Китае существует старая поговорка: "При пожаре на городских воротах и рыбе в пруду приходится плохо"

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Глава КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем китайской поговоркой описал степень влияния украинского кризиса на страны, не участвующие напрямую в конфликте.

Как передает Центральное телевидение Китая, стороны обменялись мнениями по поводу украинского кризиса. Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Пекина по украинскому кризису, отметив, что в Китае существует старая поговорка: "При пожаре на городских воротах и рыбе в пруду приходится плохо".

Шарль Мишель прибыл с визитом в Пекин 1 декабря. Ожидается, что он также проведет встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Похожие новости
10.12.2021
Украинские военные начали эксплуатацию новых минометов
14.12.2020
Конец коммерческой эксплуатации самолетов Ан-148 в России
03.01.2020
"Формальный статус": в Британии хотели позвать Москву в НАТО
12.09.2017
Торговцы секретами: как военные технологии "утекают" с Украины за рубеж
06.09.2017
Весна не для всех
21.01.2016
Первые на поле боя
12.01.2016
Стратегический бомбардировщик будущего напоминает разрушители из "Звездных войн"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 20:23
  • 3
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 02.12 20:18
  • 2
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 02.12 19:57
  • 39105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.12 19:55
  • 3
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 02.12 19:35
  • 3
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 02.12 15:19
  • 103
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 02.12 13:58
  • 1
Портфель экспортных оружейных заказов РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд - глава ФСВТС
  • 02.12 06:21
  • 2
Компания ICON получила аванс от NASA на трехмерную печать домов для лунных колонистов
  • 02.12 06:14
  • 3
Замглавы Ростеха и гендиректор РОЭ награждены орденами "За заслуги перед Отечеством"
  • 02.12 05:39
  • 2
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 02.12 02:14
  • 1
ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подлодку
  • 02.12 02:08
  • 1
Балтфлот в новом году нарастит интенсивность подготовки тактических групп
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ