Замглавы Ростеха и гендиректор РОЭ награждены орденами "За заслуги перед Отечеством"

Как заявили в Ростехе, проводимая госкорпорацией маркетинговая кампания позволила расширить географию экспорта российской продукции военного назначения

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденами "За заслуги перед Отечеством" первого заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова и генерального директора АО "Рособоронэкспорт" (РОЭ) Александра Михеева. Об этом сообщается в четверг на сайте госкорпорации.

"Президент России Владимир Путин удостоил высоких государственных наград - орденов "За заслуги перед Отечеством" и "За военные заслуги", а также званий Героя Российской Федерации и Героя Труда Российской Федерации - ряд сотрудников госкорпорации "Ростех" и ее организаций. <...> Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени отмечен первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков", - говорится в сообщении.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени удостоен гендиректор РОЭ Александр Михеев.

В Ростехе отметили, что проводимая госкорпорацией маркетинговая кампания позволила расширить географию экспорта российской продукции военного назначения за счет привлечения новых, имеющих большое значение для внешней политики государства партнеров.

ГК "Ростех" 23 ноября отметила 15-летие. Сегодня она объединяет свыше 800 российских предприятий, работающих в оборонно-промышленном комплексе и гражданских отраслях. Задачи госкорпорации - поддержка и модернизация отечественной промышленности, обеспечение ее конкурентоспособности, содействие производству и экспорту высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, внедрение нового технологического уклада и цифровизация экономики страны.