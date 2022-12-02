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ТАСС

Замглавы Ростеха и гендиректор РОЭ награждены орденами "За заслуги перед Отечеством"

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Владимир Артяков
Владимир Артяков.
Источник изображения: Виктор Молодцов

Как заявили в Ростехе, проводимая госкорпорацией маркетинговая кампания позволила расширить географию экспорта российской продукции военного назначения

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденами "За заслуги перед Отечеством" первого заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова и генерального директора АО "Рособоронэкспорт" (РОЭ) Александра Михеева. Об этом сообщается в четверг на сайте госкорпорации.

"Президент России Владимир Путин удостоил высоких государственных наград - орденов "За заслуги перед Отечеством" и "За военные заслуги", а также званий Героя Российской Федерации и Героя Труда Российской Федерации - ряд сотрудников госкорпорации "Ростех" и ее организаций. <...> Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени отмечен первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков", - говорится в сообщении.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени удостоен гендиректор РОЭ Александр Михеев.

В Ростехе отметили, что проводимая госкорпорацией маркетинговая кампания позволила расширить географию экспорта российской продукции военного назначения за счет привлечения новых, имеющих большое значение для внешней политики государства партнеров.

ГК "Ростех" 23 ноября отметила 15-летие. Сегодня она объединяет свыше 800 российских предприятий, работающих в оборонно-промышленном комплексе и гражданских отраслях. Задачи госкорпорации - поддержка и модернизация отечественной промышленности, обеспечение ее конкурентоспособности, содействие производству и экспорту высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, внедрение нового технологического уклада и цифровизация экономики страны. 

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Страны
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Артяков Владимир
Михеев Александр
Путин Владимир
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3 комментария
№1
02.12.2022 02:30
Провальный друг Чемезова который провалился везде от Автоваза до губернатора Самарской области и ОДК получил орден.
Наверное за провал программы двигателя для Су-57 или для Ил-114
0
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№2
02.12.2022 04:26
За судовые и промышленные мощные ГТД надо дать ему орден, что не побоялся взяться как главный решала, этим молодец, и что из осторожности решил еще десять лет летать на АЛ-41Ф заместо сыровастого "изделия 30" могли весь проект похоронить, а так сейчас драка за сорок первые в ВКС России и на экспорт, нормальный серийно и все сушки становятся получше одноклассников двоюродных  Востока, полтысячи стелсов НОАК это не хухры-мухры. паки и индусы на очереди.
Воодушевил его тов.Чубайс А.Б. с модернизацией своего детища ГТД-110М, оправдается на заводах СПГ и судовых уменьшенной мощности оборотами, на уровне Сименса по ресурсу. На кону триллион рублей, каждому чиновнику за это Героя Труда бы вообще не помешает. Начать с Газпрома и Росатома, что заместили трубный газ в ЕС на СПГ.
-1
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№3
02.12.2022 06:14
Цитата, q
маркетинговая кампания позволила расширить географию экспорта российской продукции военного назначения
- что там по статистике заключенных контрактов на продукцию военного назначения? Что-то крупное заключили за 2022 год? Давно ничего не слышно
0
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