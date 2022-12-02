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ЦАМТО

Военнослужащие ремонтных подразделений ЗВО в ходе СВО проводят непрерывные работы по восстановлению ВиВТ

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Танк Т-72 после ремонтных работ в полевых условиях
Танк Т-72 после ремонтных работ в полевых условиях.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

ЦАМТО, 1 декабря. В ходе проведения СВО военнослужащие ремонтных подразделений ЗВО проводят бесперебойное обслуживание и ремонт ВиВТ. Для этого они развернули пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях. Видеоролик представлен на сайте Минобороны РФ.

Как говорится в комментарии к видеоролику, особое внимание уделено вопросам обслуживания и ремонта ВиВТ войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, военнослужащие проводят восстановительные работы любой сложности благодаря современным машинам технического обслуживания и ремонта, а также высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений.

В целях поддержания высокой боеспособности подразделений и обеспечения непрерывного ведения ими боевых действий, в первую очередь, ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок.

Военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

В зоне боевых действий машины работают интенсивно, в экстремальных условиях. "На данный момент производится замена двигателя. Танк приехал с передовой. Делаем все быстро и эффективно, чтобы отправлять танки на передовую. Стараемся 2-3 танка в день выпустить. Все идет по конвейеру. Максимум два дня уходит на замену двигателя", – рассказал командир взвода ремонтной роты бронетанковой техники Юрий.

Батальон мобилен и может развернуться практически в чистом поле. По условиям работы временные цеха не уступают капитальным – заводским.

Здесь есть все необходимое оборудование для быстрого ремонта.

Главная задача – как можно оперативнее восстановить и вернуть технику в боевые порядки. Отсюда и четко выстроенная логистика.

На участке ремонта средств связи тоже кипит работа, но уже ювелирная. Внутренняя связь – между членами экипажа или внешняя – между боевыми машинами и командным пунктом. Починить могут все – от радиостанций до шлемофонов.

В одном строю со специалистами ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Профессиональные сварщики, механики, электрики без особого труда освоили ремонт боевой техники.

"Мобилизованные в короткие сроки обучились своему ремеслу. Очень качественно начали выполнять ремонтные дела, не уступая военнослужащим контрактной службы. Главная задача – это восстановление техники. Восстанавливаем танки, БТРы, БМП, по службе РАВ. Выполняем работы в короткие сроки, качественно", – сказал командир ремонтной роты бронетанковой техники ЗВО Сергей.

Темпу ремонта в мастерских, развернутых в полевых условиях, позавидуют лучшие автосервисы. Но темп ремонта не идет в ущерб качеству. Военные механики делают все как для себя. После ремонта сами занимают места экипажа и обязательно проверяют каждую машину, прежде чем вернуть ее на передовую.

Заключительный этап – проверка качества работы ремонтного батальона. Машина прибывает на площадку, где будет проверена исправность узлов и агрегатов.

От работы ремонтных подразделений зависит не только выполнение боевой задачи, но и жизни бойцов.

Боевая машина почищена, смазана, отремонтирована, но танк еще не готов к отправке в боевое подразделение. Наматывает круги на специальном полигоне возле ремонтного батальона.

Боевая машина делает три контрольных выстрела. Выстрелами проверяют противооткатное устройство. Без него башню просто разнесет. От частой стрельбы в бою устройство изнашивается. Система заряжания, затвор, противооткатное устройство работают в штатном режиме.

Еще несколько кругов. На ходу проверяется механизм поворота башни. Машина готова к выполнению боевых задач. Колесная техника покидает ремонтный батальон своим ходом, гусеничная – на автотрале.

Это ремонтно-восстановительное подразделение Западного военного округа сформировано два года назад. Еще до начала специальной военной операции батальон выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике. Ежедневно специалисты только этого батальона возвращают в строй полтора десятка различных боевых машин, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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