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Интерфакс-АВН

Минобороны Белоруссии: внезапные комплексные проверки боевой и мобилизационной готовности продолжатся в 2023 году

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Военнослужащие
Военнослужащие ВС Беларуси.
Источник изображения: www.belvpo.com

Минск. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Минобороны Белоруссии сообщило, что внезапные комплексные проверки боевой и мобилизационной готовности в Вооруженных силах республики продолжатся в 2023 году.

"Продолжатся внезапные комплексные проверки боевой и мобилизационной готовности. Это один из важнейших элементов подготовки воинских частей и подразделений", - сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства в четверг в связи с началом нового учебного года в ВС Белоруссии.

"Учебный год будет насыщен мероприятиями оперативной и боевой подготовки, начиная от Армейских международных игр заканчивая совместным оперативным учением "Щит союза-2023", - добавили там.

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