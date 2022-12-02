Глава Пентагона предостерёг Турцию от проведения военной операции против курдских отрядов на севере Сирии

Бойцы турецкой армии Бойцы турецкой армии

В США отреагировали на заявления властей Турции о готовности в любой момент начать новую сухопутную операцию на севере Сирии.

Ранее в Анкаре заявили, что начнут военную операцию, если курдские вооружённые формирования не покинут три района на севере Сирии, включая район Манбиджа и Тель-Рифата. Таким образом турецкие власти ставят своеобразный ультиматум курдским вооружённым формированиям, которые поддерживаются США.

В связи с таким развитием событий глава Пентагона Ллойд Остин поспешил предостеречь Турцию от начала военной кампании против так называемых «Сирийских демократических сил». В заявлении американского министра обороны говорится о том, что «США выступают резко против эскалации».

Остин:

Мы против проведения Турцией военной операции на севере Сирии. Мы говорим об этом турецкой стороне.

Подтвердилась информация о том, что Ллойд Остин провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Начав с выражения соболезнования в связи с терактами в Турции (ранее глава турецкого МВД соболезнования от США не принял, назвав их соболезнованиями преступника, вернувшегося к месту преступления), глава Пентагона заявил министру обороны Турции о том, что нанесённые авиаудары по северным районам Сирии турецкими ВВС «несли непосредственную угрозу безопасности американским военнослужащим». Остин назвал действий турецких военных недопустимыми.

При этом глава американского военного ведомства не сообщил, какой ответ дадут США, если турки всё же начнут операцию против курдских отрядов в САР.