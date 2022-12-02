Войти
Военное обозрение

Глава Пентагона предостерёг Турцию от проведения военной операции против курдских отрядов на севере Сирии

482
0
0
Бойцы турецкой армии

В США отреагировали на заявления властей Турции о готовности в любой момент начать новую сухопутную операцию на севере Сирии.

Ранее в Анкаре заявили, что начнут военную операцию, если курдские вооружённые формирования не покинут три района на севере Сирии, включая район Манбиджа и Тель-Рифата. Таким образом турецкие власти ставят своеобразный ультиматум курдским вооружённым формированиям, которые поддерживаются США.

В связи с таким развитием событий глава Пентагона Ллойд Остин поспешил предостеречь Турцию от начала военной кампании против так называемых «Сирийских демократических сил». В заявлении американского министра обороны говорится о том, что «США выступают резко против эскалации».

Остин:

Мы против проведения Турцией военной операции на севере Сирии. Мы говорим об этом турецкой стороне.

Подтвердилась информация о том, что Ллойд Остин провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Начав с выражения соболезнования в связи с терактами в Турции (ранее глава турецкого МВД соболезнования от США не принял, назвав их соболезнованиями преступника, вернувшегося к месту преступления), глава Пентагона заявил министру обороны Турции о том, что нанесённые авиаудары по северным районам Сирии турецкими ВВС «несли непосредственную угрозу безопасности американским военнослужащим». Остин назвал действий турецких военных недопустимыми.

При этом глава американского военного ведомства не сообщил, какой ответ дадут США, если турки всё же начнут операцию против курдских отрядов в САР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Похожие новости
25.07.2022
Куда приведет "техника равновесия" Эрдогана в российско-турецких отношениях
11.07.2022
Украина проигрывает, кампания продолжается
03.06.2020
Главред (Украина): США показали Путину, что будет, если он попытается обидеть Украину
17.04.2019
Веер ракет: сможет ли новая система ПВО отпугнуть от России авиацию НАТО
22.11.2017
Лидер турецкой партии призвал выйти из НАТО
20.11.2017
Эрдоган усомнился в возможности доверять НАТО
21.10.2015
Как работать с Россией в Сирии ("Foreign Affairs", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 20:23
  • 3
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 02.12 20:18
  • 2
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 02.12 19:57
  • 39105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.12 19:55
  • 3
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 02.12 19:35
  • 3
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 02.12 15:19
  • 103
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 02.12 13:58
  • 1
Портфель экспортных оружейных заказов РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд - глава ФСВТС
  • 02.12 06:21
  • 2
Компания ICON получила аванс от NASA на трехмерную печать домов для лунных колонистов
  • 02.12 06:14
  • 3
Замглавы Ростеха и гендиректор РОЭ награждены орденами "За заслуги перед Отечеством"
  • 02.12 05:39
  • 2
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 02.12 02:14
  • 1
ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подлодку
  • 02.12 02:08
  • 1
Балтфлот в новом году нарастит интенсивность подготовки тактических групп
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ