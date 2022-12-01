Минобороны КНР: к 2025 году ВМС Китая будут насчитывать в своём составе около 400 кораблей

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Ожидается, что к 2025 году военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая вырастет до 400 кораблей (или корпусов - с учётом построенных, но не введённых в эксплуатацию окончательно) по сравнению с 340, имеющимися на настоящий момент. Эта цифра соответствует данным, опубликованным во вторник на сайте министерства обороны Китая.

Парк кораблей становится все более современной и гибкой силой, которая сосредоточилась на замене платформ предыдущих поколений с ограниченными возможностями в пользу более крупных современных многоцелевых боевых единиц

— говорится в документах.

В отчете, в котором подводятся итоги военных разработок Китая за последние годы, рост привязывается к увеличению количества крупных надводных боевых кораблей. Общее количество кораблей в прошлом году сократилось с 355 из-за передачи более 20 старых корветов береговой охране Китая. Конец прошлого года положил начало строительству нового авианосца, новой партии ракетных эсминцев (DDG) и новой партии фрегатов с управляемыми ракетами (FFG).

Кроме этого, отчёт говорит о том, что основная часть надводного расширения содержится в двух программах: 7500-тонных эсминцах с управляемыми ракетами Luyang III Type-52D и более крупных 13000-тонных ракетных крейсерах с управляемыми ракетами Type-55 Renhai.

Эсминцы Luyang III построены на основе двухдиапазонной РЛС воздушного поиска с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и системой вертикального пуска с 64 ячейками для ракет, аналогичной Mk-41 VLS на надводных кораблях США.

По данным South China Morning Post, по состоянию на май 2022 года китайцы уже имеют в строю пять крейсеров класса Renhai. Новые классы кораблей с различными ЗУР позволяют Китаю лучше защищаться, поскольку его оперативные группы отходят все дальше от защитного зонтика своих береговых систем ПВО и имитируют базовую конструкцию американских систем «Иджис».

Предполагается, что помимо прочего Китай разрабатывает атомную подводную лодку с управляемыми ракетами, которая будет нести крылатые ракеты для борьбы как с надводными, так и наземными целями.

Очевидно, что Китай в течение следующих нескольких лет будет работать над развертыванием боевой авианосной группы за пределами первой так называемой первой цепи островов.