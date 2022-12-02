МО РФ: Турция две последние недели не участвует в совместном патрулировании в Сирии

В ведомстве отметили, что выполнение положений российско-турецкого "Меморандума о взаимопонимании", принятого 22 октября 2019 года, продолжается

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Представители Турции две последние недели не участвуют в совместном с РФ патрулировании в Сирии, ничем свой отказ не мотивируя. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"На протяжении последних двух недель турецкая сторона не принимает участия в совместном патрулировании, не предоставляя при этом мотивированного отказа", - сообщил Егоров.

При этом генерал отметил, что выполнение положений российско-турецкого "Меморандума о взаимопонимании", принятого 22 октября 2019 года, продолжается.