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ТАСС

МО РФ: Турция две последние недели не участвует в совместном патрулировании в Сирии

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Совместное патрулирование ВС России и Турции в Сирии
Совместное патрулирование ВС России и Турции в Сирии.
Источник изображения: TASS/Zuma

В ведомстве отметили, что выполнение положений российско-турецкого "Меморандума о взаимопонимании", принятого 22 октября 2019 года, продолжается

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Представители Турции две последние недели не участвуют в совместном с РФ патрулировании в Сирии, ничем свой отказ не мотивируя. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"На протяжении последних двух недель турецкая сторона не принимает участия в совместном патрулировании, не предоставляя при этом мотивированного отказа", - сообщил Егоров.

При этом генерал отметил, что выполнение положений российско-турецкого "Меморандума о взаимопонимании", принятого 22 октября 2019 года, продолжается. 

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Турция
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