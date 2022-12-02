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Интерфакс-АВН

Манипулятор ERA задействуют для работ в открытом космосе не ранее 21 декабря - ESA

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Европейский манипулятор ERA, прикрепленный к модулю Наука
Европейский манипулятор ERA, прикрепленный к модулю Наука.
Источник изображения: NASA

Париж. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Первые работы с манипулятором ERA на МКС, не состоявшиеся из-за отмены выхода в открытый космос российских космонавтов 25 ноября, пройдут не ранее 21 декабря, сообщило в среду Европейское космическое агентство (ESA).

"Выход в открытый космос для переноса радиатора на Международной космической станции теперь запланирован не ранее 21 декабря", - говорится в аккаунте агентства в Twitter, освещающим пилотируемые программы.

Как сообщалось, космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин 25 ноября должны были выйти в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых планировалось впервые задействовать европейский манипулятор ERA.

Однако, работы по выходу были прекращены из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров. В "Роскосмосе" заявили, что определят дату следующего выхода в космос после анализа причин неполадок.

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